小六生用AI作弊 致全班重考 施俊輝冀加強學生素養

教育新聞
更新時間：11:37 2026-02-13 HKT
發佈時間：11:37 2026-02-13 HKT

人工智能（AI）大行其道，有小六學生被揭在呈分試中文科口試，利用AI「作弊」生成演講稿，以致全班重考。主理數字教育的教育局副局長施俊輝昨回應指，新興科技確實帶來法律、道德等問題，當局會持續加強學生的AI素養；今日亦發信邀請學校試用「SciAI」科學教育AI平台，平台會拒答「如何製作炸彈」等不當提問，貫徹價值觀教育。

邀學校試用科學教育AI平台

教育局副局長施俊輝表示，當局會持續加強學生的AI素養。何君健攝
石硤尾的基督教香港信義會深信學校，被揭有小六生在中文科說話評估期間作弊，據悉學生經已完成評估的同學得知題目後，使用手機AI程式搜尋資料及生成演講稿。校方昨發表聲明指，為確保評核公平、公正與準確，將安排該班別重考，已通知全級學生和家長，並向教育局及法團校董會報告事件，強調會按機制嚴肅跟進。

施俊輝昨在傳媒春茗回應指，新興科技會引起不同法律、道德等問題，當局會持續加強學生的AI素養，包括如何正確和符合道德地使用科技的內容，期望從小培養學生具備相關概念，但認為即使沒有AI，學生也有機會作弊，「例如監考老師會跟同學去洗手間防止通訊」。

教育局今日向學校發信，邀請試用當局自行研發的科學教育AI平台「SciAI」。施俊輝昨親自示範，假設有教師問「如何製作炸彈」，平台即回覆「問題涉及危險及不適當內容，不在科學教育設計的討論範圍內」，要求用家提出「與科學教學相關的正當問題」。他稱當局在研發過程不斷界定爭議問題，而平台作用如教學助理，由教師按學生能力、校本情況作分析。

當局早前預計年內發表《中小學數字教育發展藍圖》，施俊輝重申目前仍需時與各方討論，目標在新學年前發表，惟現時科技發展速度快，「一年後可能已經不一樣」，《藍圖》需隨時更新。他又透露，目前已有約950間中小學申請參與「『智』啟學教」撥款計劃，佔全港公帑資助學校逾95%。

