AI教育應用展 電子學習配套計劃22項目全亮相 施俊輝︰冀科技成教師教學得力助手

為推進數字教育，教育局、香港教育城及香港生產力促進局昨日起一連兩日合辦有關人工智能（AI）教育的研討會及展覽，首次全數展示優質教育基金資助的電子學習配套計劃共22項項目，助學界掌握AI的知識與技能。教育局副局長施俊輝表示，冀讓科技成為教師教學的得力助手，同時通過學界與科企界的互動交流與協作，培育具創意的新型人才。

「Lambda Math」項目近40間中學查詢

「人工智能教育研討會系列暨應用展：eLAFP計劃成果與教育科技解決方案」昨日揭幕，教育局副局長施俊輝於開幕禮致辭時表示，教育局今年將發表《中小學數字教育發展藍圖》，並訂定相關執行措施，標誌着本港中小學教育正式邁入AI賦能學習的新階段。他指是次活動為學校的數字教育發展提供更多選擇及創新點子，助教師更好地了解及應用AI技術，「讓科技成為教師教學的得力小助手」，並通過學界與科企界的互動交流與協作，在中小學的教學引入資訊及創新科技，培育具創意的新型人才。

活動現場展出超過60項創新教育科技方案，涵蓋電子學習配套計劃下全部22個項目。其中，計劃第二批項目成果「Lambda Math」針對高中數學學習，讓學生在平台作答數學題目，教師則可透過平台AI分析功能掌握學生學習表現。平台開發者、香港中文大學數學系講師陳啟良表示，平台目前涵蓋4500個題型，方便教師編寫功課、測驗，訂閱申請將持續至3月，目前已有近40間中學查詢。

生產力學院︰學校查詢增近50%

此外，教育局早前推出「『智』啟學教」撥款計劃，推動AI賦能教育，成功申請的學校可獲一筆過50萬元撥款。生產力學院亦配合計劃，推出涵蓋數學、英語、跨學科實境學習及AI素養培訓方案。該學院新世代企業及技能發展主管李慧妍接受本報訪問時透露，計劃公布後，學院接獲的學校查詢較以往增加近50%，目前上述方案已準備就緒，可隨時為學校提供服務。同時，學院亦與香港直資學校議會簽署合作備忘錄，冀藉業界組織的號召力拓展合作渠道，共同推進AI教育發展。

李慧妍強調，因觀察到本港學校的AI應用水平參差，學院早於去年第四季已著手籌備相關教育方案，適逢教育局去年12月底公布撥款計劃，學院隨即優化既有資源、推出對接50萬撥款上限的配套方案。她建議，學校運用撥款選購AI學習工具時，應優先挑選成熟穩定的優質方案及經驗豐富的供應機構。

記者 鍾綽盈

延伸閱讀︰

數字教育｜教育局：逾790學校申請「『智』啟學教」撥款計劃

大埔舊墟公立學校擬申「『智』啟學教」撥款 支援教師用AI設計教學 │ 專訪