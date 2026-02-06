Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局︰大力推進AI教育 培育數字時代創科人才

教育新聞
更新時間：07:30 2026-02-06 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-06 HKT

立法會昨日討論由議員陳家珮提出的「制訂發展策略，應對人口挑戰」議案，教育局副局長施俊輝在議案總結發言時重申，局方會繼續推動教育界迎變求進，大力推進人工智能（AI）教育，培育數字時代的創科人才。有議員指出，輸入人才未能徹底扭轉本港學校整體縮班殺校危機，呼籲當局深入探究輸入年輕人口如何穩定本港學校體系。

議員籲研提升生育意願

施俊輝強調，教育局會持續加強於學校推進數字教育，並將於今年發布《中小學數字教育發展藍圖》，另亦於今年年底前就高中數理課程設置提出優化方向和實施建議。此外，政府將繼續以「職學聯通、多元發展」的策略，培育更多掌握應用技能、包括AI技能的人才。

教育界議員鄧飛認為，大量人才帶同子女及家庭來港，仍未能徹底扭轉整體縮班殺校危機，強調本地學位供應與市民生育意願「互為因果」，呼籲當局深入探究輸入年輕人口如何有助穩定香港學校體系，以及繼續提升市民生育意願。他亦關注當局培養AI人才的方向，認為要細化研究在教育體系內應培養怎樣的AI專業人才，而非通才。

議員陳宗彝指出，本港過去有一段長時間「重學術，輕職專」，導致技術人才供應不足。他呼籲政府繼續強化職專教育，提升社會對職專路徑的信心和認受性。

本報記者

