年宵花市2026｜城大獸醫生維園擺檔 產品靈感取自實習經驗 宣揚動物福利

更新時間：19:46 2026-02-12 HKT
發佈時間：19:46 2026-02-12 HKT

年宵花市2026｜馬年將至，城市大學獸醫學學士課程的學生，首次在維多利亞公園年宵市場擺檔，售賣多款以學生實習時與馬接觸的經驗為靈感的主題產品，更有城大農場的主人翁—乳牛作為主角的咕臣等，部分收益將捐贈予城大獸醫社區外展計劃，讓市民在歡度佳節時，不忘關注動物福利。

年宵花市2026｜去年十月開始籌備 親自設計產品

名為「Dr Horse」攤位所有產品均由城大學生親自設計，包括印有「一馬當先」、「龍馬精神」及「馬到金來」等有吉祥寓意字樣的利是封、不同動物設計的鎖匙扣，最特別是學生以實習期間，與馬接觸的經驗為靈感的主題產品。攤位亦設有自訂木製鎖匙扣、杯墊和動物水彩畫，由學生們即場設計及繪圖，並即時將設計圖以鐳射方式刻上木造匙扣。

學生自去年十月開始籌備年宵攤檔，由攤位競投、產品設計到宣傳工作全部一手包辦。獸醫學課程二年級學生劉柏樂指，希望透過籌辦維園年宵攤位，接觸最多的市民，向他們宣揚動物福利的訊息，期望年宵攤檔將會成為獸醫課程學生每年的傳統。城大校董會主席魏明德與多位立法會議員今日到場支持，為城大學生打氣，更選購多款產品，感受年宵的熱烈氣氛。

「Dr Horse」的5%收益將捐贈予城大獸醫社區外展計劃，支援偏遠地區、弱勢社群、視障人士、長者及有特殊需要人士，向他們教授寵物照顧的知識，為寵物和工作犬提供低廉的健康檢查外，亦為本港新一代獸醫提供全面指導的實習機會，目標透過持續社區活動和學術研究改善動物的生活質素，並解決動物健康和福利等問題。

