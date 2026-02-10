教師執業證書︱中學校長會建議：未獲學校聘任者都可申請證書 證書有效期訂為3年以上

教育局計劃引入教師執業證書，建議在職教師須每3年續牌一次，期間須完成150小時的專業進修。香港中學校長會發表意見書，建議教師執業證書朝「持證上崗」方向發展，獲學校聘用不應視為先決條件，同時出多項建議，包括將資格認證劃一為5年、執業證書有效期訂為3年以上等，並呼籲政府盡快公布諮詢學界的日程。

建議朝「持證上崗」方向發展

中學校長會認為，教師執業證書可以參考護士註冊的做法。資料圖片

中學校長會在意見書強調，認同修例提升教師專業水平和地位，但落實細節方面對當局建議方案提出多項建議。對於當局日前表明，申請執業證書的人士須已獲學校聘任，該會質疑做法讓未獲學校聘請但符合教師資歷的人士，無法以具備執業證書的資歷申請教席，參考護士註冊做法，無論是否處於受僱，都可以依規定申請執業證明書，而現時校長資格認證亦朝「持證上崗」方向發展，認為獲學校聘請，並非取得認證的先決條件。

校長會估計，如全港學校須在每年5至8月期間為留任老師續牌，同時為新入職老師註冊及申請執業牌照，學校及政府相關部門未必有足夠行政能力處理海量申請，建議在條例生效前設置過渡期，讓學校有充裕時間完善相關政策及行政程序。

教育局局長蔡若蓮日前表示，計劃設一年過渡期予業界適應。資料圖片

對於教育局提出在職教師每3年續牌一次、並完成150小時的專業進修，中學校長會建議參考香港校長資格認證的5年有效期，將與教育有關的資格認證劃一為5年，並將執業證書的有效期訂為3年以上，以免申請人僅有不足36個月的周期完成進修指標，影響「續牌」。該會亦呼籲當局要求教師進修達標之餘，亦將對學生學習及學校教師調動的影響減至最低，並建議當局提供專屬應用程式，方便在職教師記錄、計算及核實培訓時數。

至於在一年內受聘不超過30個上學日，可獲豁免執業證書的短期代課教師，中學校長會質疑學校未必準確掌握每名代課老師的累積工作日數，或影響代課工作的連貫性，強調學校聘請有質素的代課教師不易，促請當局提出具體的培訓措施，讓已達退休年齡的教師、非現職教師、離職後而希望重投教育行業的教師，能達致符合申請執業證書的要求。

中學校長會亦指，現時當局未有諮詢學界的日程，諮詢對象等詳情，呼籲當局盡快公布諮詢日程，以聽取和吸納前線校長、教師和持分者的意見。

