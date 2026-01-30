Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

完善教師註冊機制 │ 教育局提交立法會文件 建議執業證書有效期不超過3個學年

教育新聞
更新時間：18:59 2026-01-30 HKT
發佈時間：18:59 2026-01-30 HKT

立法會教育事務委員會將於下周五討論修訂《教育條例》以完善教師註冊機制、加入執業證書的議題，《星島》早前報道，消息人士指出，執業證書的年期擬定為3年；立法會今日傍晚上載討論文件，相關擬訂方案提出，每次申請執業證書的有效期不超於3個學年，此要求將適用於所有公帑資助學校、私立學校、國際學校及幼稚園的教師及校長。

要求申請人須遵守《香港國安法》

根據教育局向立法會提交的文件，申請執業證書的人士須符合六大要求，包括持有有效的檢定教員證明書或准用教員許可證；已獲學校聘請為該校教師；申報於過去3年有否曾被裁定干犯刑事罪行；聲明是否維護教師的專業，遵守法律及相關規則，包括《憲法》、《基本法》和《香港國安法》；符合指定持續專業發展的要求；以及通常居於香港。

短期代課教師可獲豁免執業證書要求

現時教育局要求在職教師須於每3年150小時的專業進修之中，劃出30小時參與有關「教師專業角色、價值觀及操守」及「本地、國家及國際教育議題」兩大範疇的核心培訓，每範疇須最少佔6小時。教育局在文件中指出，局方會參考此安排，建議在職教師須符合每3年達150小時持續專業發展的目標作為申請執業證書的條件。為切合學校實際運作需要，教育局建議短期代課教師，如在12個月內受聘不超過30個上學日，可獲豁免執業證書要求。對於剛畢業立即加入教師行列的人士，教育局會視其為已符合持續專業發展要求；而長期的日薪代課教師及重投教學行業的人士，教育局會探討相關培訓課程，以便他們符合相關要求。

去年共37人被「釘牌」 人數較前年減近半

此外，教育局於文件中列出過去3年教師違反專業操守的相關數字，在2025年，共有37人被取消教師註冊、即「釘牌」，較2024年的71人，減少約48%，亦較2023年的47人為少。至於去年收到譴責信、書面警告、書面勸喻、口頭提示或紀錄在案的人數，分別為18人、70人、17人及5人，均較2024年有所減少。

本報記者

延伸閱讀：

完善教師註冊機制｜消息：教師或需每3年「續牌」 立法會議員指年期合理

完善教師註冊機制｜蔡若蓮：下月徵詢意見 下半年提交《教育條例》修訂草案予立法會

