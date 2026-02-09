Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張亮獲理大任命為副校長（行政及拓展） 規劃籌款、公共事務等策略

教育新聞
更新時間：17:02 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:02 2026-02-09 HKT

香港理工大學(理大)今日（9日）宣佈，委任張亮為理大副校長(行政及拓展)，將於今年5月4日起生效。理大表示，張亮將主導大學的籌款、公共事務及校友聯繫策略，並統籌提升校內管治及核心行政部門的運營效率，負責範圍包括財務、人力資源、法律、風險與法規、內部審計、大學醫療保健及附屬機構等。

滕錦光：將助力大學進一步提升全球聲譽

張亮持有香港中文大學工商管理學士學位及哈佛大學商學院工商管理碩士學位，過往於公營、私營及非牟利界別均擁有豐富的領導經驗。加入理大前，他曾擔任香港金融管理局外匯基金投資辦公室首席策略官，負責投資運營、數字轉型及可持續投資等工作，目前為香港特別行政區政府「降低食物中鹽和糖委員會」主席，並曾於多所本地及國際知名大學擔任顧問及學術職務。

理大校長滕錦光表示「他對社會影響的堅定承擔，加上廣泛的人脈網絡及豐富的營運管理經驗，將助力大學進一步提升機構韌性、全球聲譽及社區參與。」

本報記者

