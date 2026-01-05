理大主校園「創新館」 重建後樓面面積增近3成

香港理工大學在最新發布的2024/25年度報告當中，列出多項新開展及正進行的重點發展項目，其中位於主校園的「創新館」重建項目已展開，由理大自資重建，完成後其淨作業樓面面積將達3230平方米，較原設計增加27.2%，工程預計於2028年完成。理大的何文田校園擴建工程亦正在進行，料於2028年竣工。

何文田校園擴建料2028年底竣工

與2023/24年報內容比較，理大於2024/25年報「主校園內的項目」中，未有再提及「VA和VS座重建計劃」。2023/24年報指出，為應付香港日益增加的醫護人力需求，理大計劃增加醫護相關學科的收生人數，因此大學計劃重建祈廉桐游泳池、邵逸夫體育館、邵逸夫樓和方樹泉堂地段，以提供額外27460平方米淨作業樓面面積作教學用途。

另一方面，校方在新一份年報指出，為配合大學快速發展及緩解空間不足，校方自資的「創新館」重建項目已展開，該項目為大學主校園首個受惠於近期放寬建築物高度限制的工程項目，工程預計於2028年完成。重建後其淨作業樓面面積約3230平方米，較原設計增加690平方米，增幅為27.2%，對比前一年度提及、擬新增約2125平方米大幅減少。

在主校園外的項目方面，何文田校園擴建工程已在進行，包括一座淨作業樓面面積超過1萬平方米的新教學大樓，以支援香港專職醫療服務相關培訓需要，以及一座提供1279個宿位的學生宿舍，整項工程預計於2028年底完成，較2023/24年度的預期完工時間延後一年。

