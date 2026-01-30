完善教師註冊機制│消息：教師或需每3年「續牌」 立法會議員指年期合理

立法會教育事務委員會將於下周五討論修訂《教育條例》以完善教師註冊機制、加入執業證書的議題，教育局日前表示，將基於現行在職教師須於每3年150小時的專業進修要求，訂定日後教師在取得執業證書時的相關要求。消息人士指出，執業證書的年期擬定為3年，意味日後在職教師或需要每3年「續牌」一次。有立法會議員認為3年年期合理，亦可對應現行教師培訓的3年周期。

教育事務委員會下周討論

全港現有約16萬名已註冊教師之中，有7萬多人屬在職教師。教育局現正修訂《教育條例》，以完善教師註冊機制，引入執業證書和定期更新要求。教育局局長蔡若蓮本周二在立法會政策簡報會上表示，目前教師註冊是終身制，為回應社會需求，而引入設年期限制的執業證書，已註冊教師需要符合專業進修、無刑事犯罪紀錄等條件，方可獲發執業證書。

教育局副秘書長劉穎賢當時補充指，現時教育局要求在職教師須於每3年150小時的專業進修之中，劃出30小時參與有關的核心培訓，並在此之上，訂定執業證書的相關培訓安排。有消息人士向《星島》透露，當局考慮將執業證書的年期定為3年，若在職教師期望繼續在公帑資助學校任教，日後或需要每3年更新一次執業證書，相關安排亦對應由2020/21學年起實施的教師培訓周期。

鄧飛：配合教師培訓周期

對於執業證書的年期限制，立法會教育界議員鄧飛認為3年屬合理年期。他指出，小學及中學均以6年為準，而初小、高小、初中及高中各有3年；另一方面，在職教師須於每3年150小時的專業進修要求，也是以3年為一個周期計算，他認為若執業證書年期定為3年，可與培訓周期互相對應。

香港直接資助學校議會副主席陳狄安表示，教師每3年參與150小時持續專業發展的要求，目前是「軟指標」，並非硬性指標。教師可參與交流團、研討會等活動，以達到相關要求；學校亦設有教師發展日，他相信教師不難達到150小時的培訓要求。若日後相關培訓要求成為「硬指標」，他指「屆時大家會緊張一些去計算時數」，預計不少學校亦會訂明制度，為在職教師記錄及計算其參與的培訓活動及時數。

本報記者

延伸閱讀：

完善教師註冊機制｜蔡若蓮：下月徵詢意見 下半年提交《教育條例》修訂草案予立法會

立法會｜劉智鵬當選教育事務委員會主席