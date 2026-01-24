立法會｜劉智鵬當選教育事務委員會主席

立法會教育事務委員會昨日舉行會議，選舉主席及副主席，議員劉智鵬、梁子穎分別自動當選為主席、副主席。

梁子穎當選為副主席

在是次會議中，議員亦有討論未來的會議議題，針對《施政報告》提出加大直資學校取錄持學生簽證的非本地學生，議員鄧飛建議下次會議探討將海外學生招收政策逐步拓展至其他資助學校的可行性，同時提議納入特殊學生支援相關議題展開討論。此外，其他議員亦關注北部都會區大學城發展、數字教育的發展與規劃、學生學習與運動平衡等多項議題。

近年隨着學齡人口持續下跌，有小學面臨停辦「殺校」，議員梁美芬表示，留意到有部分學校校舍出現空置情況，關注使用空置校舍的議題，並建議探討如何完善學校轉型、合併的相關安排，以幫助師生更好地適應。

此外，對於近年有教師失德事件發生，梁子穎表示，現時未有相關的制度檢視非教職人員的刑事紀錄，例如家長或者臨時工作人員等，他期望將此類人員納入審查範圍，進一步完善刑事紀錄審查機制，以保障學童。

