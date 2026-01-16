科大舉行「葉傑全袁玉𡖖伉儷聚賢匯」命名典禮

香港科技大學今日（16日）公布，校方獲香港通用製造廠創辦人兼通用控股主席葉傑全捐贈，支持大學持續發展。為答謝葉傑全的捐助，科大將位於學術大樓地面層的「聚賢匯」命名為「葉傑全袁玉𡖖伉儷聚賢匯」，並於日前舉行命名典禮。

科大校長葉玉如對葉傑全的支持表示感謝，「這筆捐款將支持科大在人工智能、生物科技、可持續發展等前沿領域的教研發展，並為籌建中的科大醫學院注入動力，支持香港發展成為國際醫學培訓、研究和醫療創新樞紐，並鞏固其作為創新科技中心的角色。」

本報記者

延伸閱讀：

4諾貝爾獎得主與科大師生「爐邊對談」 葉玉如：體現跨學科跨地域合作

沈向洋獲再度委任為科大校董會主席 廖長城續任顧問委員會主席