科大舉行「葉傑全袁玉𡖖伉儷聚賢匯」命名典禮

教育新聞
更新時間：17:25 2026-01-16 HKT
發佈時間：17:25 2026-01-16 HKT

香港科技大學今日（16日）公布，校方獲香港通用製造廠創辦人兼通用控股主席葉傑全捐贈，支持大學持續發展。為答謝葉傑全的捐助，科大將位於學術大樓地面層的「聚賢匯」命名為「葉傑全袁玉𡖖伉儷聚賢匯」，並於日前舉行命名典禮。

科大校長葉玉如對葉傑全的支持表示感謝，「這筆捐款將支持科大在人工智能、生物科技、可持續發展等前沿領域的教研發展，並為籌建中的科大醫學院注入動力，支持香港發展成為國際醫學培訓、研究和醫療創新樞紐，並鞏固其作為創新科技中心的角色。」

本報記者

