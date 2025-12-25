倪一清：颱風是香港最大災害 預警研究相當重要｜星島專訪

【AI助防風減災系列·理大專訪】在香港理工大學從事教研工作多年的倪一清，早於1990年代起，便參與香港大型橋樑的結構健康監測（SHM）技術研究，其研究範疇亦涵蓋感測器與驅動器、高速鐵路與磁懸浮安全等。倪一清接受《星島》專訪時表示，綜觀多個研究項目，開發實時城市颱風風險預警的項目，在他眼中相當重要，於氣候變化之下，預料有助本港未來防災減災的工作。

連續5年膺「全球首2%頂尖科學家」

倪一清是理大土木及環境工程學系智能結構與軌道交通講座教授，以及嚴、麥、郭、鍾智能結構教授，於土木工程領域、SHM與振動控制領域屬知名學者。他於2017年獲《國際結構健康監測雜誌》評選為「結構健康監測年度人物」，並於2020至2024年連續5年入選由史丹福大學發布的「全球首2%頂尖科學家」名單（土木工程領域），亦曾獲國家科學技術進步二等獎、日內瓦國際發明展金獎及特別大獎等多個獎項。

今次領導團隊研發「INTACT：沿海城市智能式熱帶風暴減災系統」項目，倪一清表示，與颱風有關的研究相當重要，「因為對於香港來說，最大的hazard（災害）是颱風。」他又指，他和研究團隊正與相關政府部門探討，讓城市颱風風險預警的資訊未來既能及時傳達給市民，又不會造成「不必要的恐慌」，達到「精準預警，有效應對」的平衡。

「希望幫助整個香港及香港市民」

根據香港天文台的資料，今年有10多個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，打破自1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。倪一清認為，今年襲港颱風的數量多，與氣候變化有關聯，並坦言「更加需要去做（相關研究）」，以及早應對颱風可能為市民所帶來的災害和影響，「我們希望可以幫助整個香港及香港市民。」

倪一清指出，除了颱風之外，本港近年亦曾發生嚴重水浸，例如有商場及港鐵站在暴雨下出現水浸情況等，他期望其研究項目在收集有關風的數據外，可以同時收集雨量等數據作監測用途，協助減低暴雨對市民的影響。

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

