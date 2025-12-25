倪一清：積極配合建設國際創科中心 推動知識轉移｜星島專訪

【AI助防風減災系列·理大專訪】政府及學界近年大力推動知識轉移，香港理工大學土木及環境工程學系智能結構與軌道交通講座教授倪一清認為，自己作為學者，除了從事學術研究，亦期望研究成果可以應用於業界。然而，他指出，「香港沒有那麼多industry（產業），我們也要有application scenario（應用場景）」，坦言這是推動知識轉移工作的主要挑戰。

與輝達商討合作空間

對於政府致力把香港建設為國際創科中心，倪一清表示認同並積極配合，「政府很重視這件事，希望我們把做出來的成果用在不同國家、不同城市，可以提升香港在創科方面的reputation（聲望）。」他舉例，他和研究團隊計劃把「智能式熱帶風暴減災系統」推廣至其他沿海城市，期望香港可以發揮牽頭作用。

他透露，團隊正與晶片巨頭輝達（Nvidia）商討合作空間，期望通過Nvidia把新建的系統推廣至全球。他指Nvidia屬全球知名公司，若新系統能配合他們的硬件或軟件，將有助推動知識轉移的工作，「這是香港的科學家希望做的，我們希望可以做到（推廣）去全世界。」

需要本地應用場景

問及推動知識轉移面對哪些挑戰，他坦言挑戰很多，其中是否有足夠的應用場景，屬於主要的挑戰，「香港沒有那麼多industry（產業），我們也要有application scenario（應用場景），才可用到新系統。」他指出，適逢北部都會區即將發展，新系統可先應用於北都，其後逐步推廣至內地城市，「首先在香港應用，接着我們到大灣區用。」

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

