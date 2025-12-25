Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

倪一清：積極配合建設國際創科中心 推動知識轉移｜星島專訪

教育新聞
更新時間：07:30 2025-12-25 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-25 HKT

【AI助防風減災系列·理大專訪】政府及學界近年大力推動知識轉移，香港理工大學土木及環境工程學系智能結構與軌道交通講座教授倪一清認為，自己作為學者，除了從事學術研究，亦期望研究成果可以應用於業界。然而，他指出，「香港沒有那麼多industry（產業），我們也要有application scenario（應用場景）」，坦言這是推動知識轉移工作的主要挑戰。

與輝達商討合作空間

對於政府致力把香港建設為國際創科中心，倪一清表示認同並積極配合，「政府很重視這件事，希望我們把做出來的成果用在不同國家、不同城市，可以提升香港在創科方面的reputation（聲望）。」他舉例，他和研究團隊計劃把「智能式熱帶風暴減災系統」推廣至其他沿海城市，期望香港可以發揮牽頭作用。

他透露，團隊正與晶片巨頭輝達（Nvidia）商討合作空間，期望通過Nvidia把新建的系統推廣至全球。他指Nvidia屬全球知名公司，若新系統能配合他們的硬件或軟件，將有助推動知識轉移的工作，「這是香港的科學家希望做的，我們希望可以做到（推廣）去全世界。」

需要本地應用場景

問及推動知識轉移面對哪些挑戰，他坦言挑戰很多，其中是否有足夠的應用場景，屬於主要的挑戰，「香港沒有那麼多industry（產業），我們也要有application scenario（應用場景），才可用到新系統。」他指出，適逢北部都會區即將發展，新系統可先應用於北都，其後逐步推廣至內地城市，「首先在香港應用，接着我們到大灣區用。」

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

延伸閱讀：

理大推「教育4.0」 新任副校長曹建農：2026/27學年推AI必修科

理大舉行本科入學資訊日 逾4.3萬人參加

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
18小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
11小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
10小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
16小時前
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
影視圈
9小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
18小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
影視圈
12小時前
劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開
劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開
影視圈
15小時前