中大委任周慶邦為副校長（行政） 明年上半年上任

教育新聞
更新時間：15:49 2025-12-18 HKT
發佈時間：15:49 2025-12-18 HKT

香港中文大學今日（18日）公布，校董會通過委任周慶邦出任中大副校長（行政），任期3年，他將於2026年上半年上任。現為香港學術及職業資歷評審局總幹事的周慶邦表示，期待以自己的熱誠，結合在公共行政及質量提升方面的經驗，竭誠服務中大，持續優化行政流程及服務質素，推動行政職能與學術及教研活動的融合。

遴選委員會自8月底展開公開招聘

中大表示，由大學校董會成立的副校長（行政）遴選委員會於2025年8月29日展開公開招聘。經過廣泛的遴選程序，遴選委員會通過推薦周慶邦出任此職。副校長（行政）是大學的主管人員之一，由大學校董會任命，並透過校長向校董會負責。該職位是大學管治團隊的關鍵成員之一，負責按照校董會制定的策略性願景，管理大學的基建發展，並監督大學的行政資源和運作，以有效支援大學的學術、教學和研究活動。

對於任命，周慶邦表示，「中大是國際知名的卓越學府，能夠獲任命為中大副校長（行政），我深感榮幸。我期待以我的熱誠，結合在公共行政及質量提升方面的經驗，竭誠服務中大，並與同事和各持分者緊密合作，持續優化行政流程及服務質素，推動行政職能與學術及教研活動的融合。這將有助大學更好地履行其教學與研究使命，並推行《中大策略計劃2026-2030》，為我們的學生、教職員及整個大學社群締造卓越的環境。」

周慶邦現為香港學術及職業資歷評審局總幹事

中大指出，周慶邦是資深學術及專業行政管理人員。他是香港董事學會及英國特許管理學會會員，並為該學會香港分會創會成員。他早年於會計學領域開展學術生涯，其後在公共機構累積30年企業管理經驗。他曾擔任多個質素保證、管理及校政職務，現為香港學術及職業資歷評審局總幹事。

周慶邦在公共機構擔任高級管理職務期間，曾帶領多項大型發展計劃、推動客戶與工作平台數碼化，並引領企業行政的文化變革。通過積極參與發展及諮詢性質的公共委員會，他與相關政府部門、本地及區內教育機構，以及專業團體建立了緊密聯繫。中大形容他在專業訓練、對外聯繫及豐富的管理經驗，「非常適用於需要監督主要行政及專業部門的副校長（行政）一職」。

本報記者

