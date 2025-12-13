南京大屠殺88周年｜國史教育中心辦悼念活動 粵港澳學生出席 蔡若蓮：銘記戰爭禍害

今年是南京大屠殺88周年，也是抗日戰爭勝利80周年。教育局與國史教育中心（香港）於今日(13日)舉行悼念活動，有近600位粵港澳三地的校長、師生及嘉賓親身出席，網上亦有6000多位觀眾收看。教育局局長蔡若蓮出席活動時，呼籲參加者銘記戰爭禍害，了解國家安全的重要性。

學生誦讀《和平宣言》 以戲劇反思歷史

學生輪流上台為南京大屠殺死難者獻花。國史教育中心（香港）提供

是次活動由蔡若蓮擔任主禮嘉賓，她表示南京大屠殺的史實不會被遺忘，也不應被遺忘。她又指，反對戰爭侵略，這不單是一個國家的事，而是全世界的事情。她呼籲活動參加者銘記戰爭禍害，清楚知道國家安全的重要性，同時亦要裝備自己，毋忘歷史教訓，學懂珍惜和平。

嘉賓為南京大屠殺死難者獻花。國史教育中心（香港）提供

粵港澳三地的學生代表亦有參加活動，分享對抗日戰爭的感受及誦讀《和平宣言》。「畫說抗戰」全港中學生創作比賽的初級組及高級組冠軍亦獲邀出席活動，他們分享創作理念，表達對歷史的追思與和平的珍視。活動亦安排歷史戲劇環節，由年長演員帶領中、小學生以舞台劇形式，透過倖存者李秀英、英國牧師馬基、德國商人拉貝及日本軍人東史郎等歷史人物的視角，讓觀眾更了解南京大屠殺的歷史，從中汲取教訓，避免慘劇再次發生。

粵港澳三地學生代表分享感受。國史教育中心（香港）提供

國史教育中心（香港）校長何漢權於活動總結時，感謝現埸近600位粵港澳三地的校長，師生與嘉賓出席，以及網上超過6000多位的觀眾收看。何漢權表示，教育局與國史教育中心（香港）都是以「不帶仇，不懷恨」的善良價值舉辦是次悼念活動，希望受眾，特別是年輕人能銘記歷史，珍愛和平，更好地守護及建設祖國。

何漢權表示，教育局與國史教育中心（香港）都是以「不帶仇，不懷恨」的善良價值舉辦是次悼念活動。國史教育中心（香港）提供

