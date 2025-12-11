Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嶺大分拆持續進修學院課程 │「嶺大編委」指保安阻攔學生會成員了解諮詢會內容

教育新聞
更新時間：18:50 2025-12-11 HKT
嶺南大學於本周一宣布作出「策略調整」，分拆由嶺南大學持續進修學院提供的副學士及其他非學位課程，並重申「整個課程分拆過程將確保各方順利過渡」。「嶺大編委」今日（11日）下午於其社交平台發文指，嶺大今日就分拆持續進修學院課程一事舉辦諮詢大會，有學生會成員在會場外嘗試向離場學生及職員了解大會內容時，遭多名保安阻攔。

帖文引述保安稱分拆「與學生會及本科生無關」

「嶺大編委」的帖文指出，校方今早就分拆事宜舉行諮詢大會，賴卓賢在場地外嘗試向離場學生及職員了解大會內容時，遭多名保安阻攔。IG截圖
「嶺大編委」的帖文指出，校方今早就分拆事宜舉行諮詢大會，在諮詢大會開始前，會場門外已有超過10名保安及校方職員戒備。學生會外務副會長賴卓賢在場地外嘗試向離場學生及職員了解大會內容時，遭多名保安阻攔，「有保安人員稱，是次分拆純屬持續進修學院事務，與學生會及本科生無關，稱『關你咩事』。」

帖文續指，賴卓賢其後離開會場，並嘗試在校園其他位置內與其他與會人士接觸，惟保安人員一直尾隨，最終他未能成功接觸任何與會人士。而「嶺大編委」翻查紀錄，發現嶺南大學持續進修學院管理委員會曾設有由學生會委派之本科生代表席位，惟此席位其後隨學院管理架構重組而被取消。

嶺南大學持續進修學院現時是嶺大的學術部門，嶺大校方早前強調，有關分拆屬大學策略調整，新辦學團體為「香港新興科技教育慈善基金」，新辦學團體計劃根據最新修訂的第320章申請專上學院註冊審批，而嶺大於過渡期將提供適切的協助。嶺大又重申，「整個課程分拆過程將確保各方順利過渡」，讓持續進修學院約500多名學生的學習進度不受影響；嶺大管理層亦將分別與教職員及學生代表會面，講解細節安排。

嶺大重申「學生會」乃外部註冊社團

嶺大回覆《星島》查詢時表示，大學今日與嶺南大學持續進修學院的學生會面，講解有關持續進修學院策略調整課程分拆的細節安排。對於「嶺大編委」帖文所指的內容，嶺大再次引用於7月15日發表的聲明，指「學生會」乃根據《社團條例》向香港警務處社團事務辦公室註冊之外部組織。作為外部註冊的社團，該組織未獲授權於大學進行任何活動；該會繼續使用「嶺南大學」名稱，均未獲大學任何支持、同意或授權，「大學冀透過此聲明，避免公眾誤以為該會之任何行為或言論獲大學認可，或代表大學之觀點與立場。」

本報記者

