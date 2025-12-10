Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲社交媒體禁令｜大學學者：本港要了解外地情況 議員倡開展研究推動立法

發佈時間：00:01 2025-12-10 HKT

澳洲實施針對16歲以下青少年的社交媒體禁令，對於香港應否跟隨並訂立類似的法例，本身是中學校長的香港電腦教育學會顧問簡偉鴻接受《星島》訪問時形容，禁止青少年使用社交平台是「斬腳趾避沙蟲」，他認為應著重如何教育他們適當運用社交平台。有大學學者指出，香港社會應最少要了解外地立法的情況；有立法會議員則認為可展開相關研究，並積極推動本地立法。

中學校長：應做好價值觀和資訊素養教育

簡偉鴻認為，社交平台是可以幫助用戶認識世界的工具，不應完全禁止，問題在於用戶或會誤用及濫用。他表示，最重要應做好價值觀和資訊素養教育，特別是協助家長應對手機對青少年的影響，「應要（向他們）灌輸怎樣善用社交平台，看到不良內容時應有的態度及怎樣應對。」

教育大學教育政策與領導學系高級講師胡少偉則向本報表示，本港學界有需要了解澳洲的禁令，「（香港）最少都要了解外面的情況，怎樣立法、作多少限制就是後續討論」，包括如何在符合本港社會情況和香港家長利益，以及不削弱學生熟識網絡環境機會之間作出平衡。他坦言，社交平台及網絡世界對兒童「有點危險」，兒童可能面對詐騙、網絡欺凌、接觸不良信息等風險，陌生人亦很容易接觸到兒童，並引誘他們參與犯罪。

立法會議員鄧飛形容，社交媒體發展日新月異，「在人工智能（AI）加持之下，發展極快，這方面的教育不易追上技術進步的速度」。他認為社交媒體是網上欺凌的主要平台，亦是造成青少年焦慮的情緒問題的重要領域，且讓青少年減少與真人的互動，減少提升和實踐真實世界社交能力和共情能力的機會。他認為香港值得就此展開研究，了解其他國家及地區實施同類法例和政策時的經驗教訓，並在之後積極推動本地立法。

本報記者

全球首例｜澳洲國會通過16歲以下禁用社交媒體法案  當地少年：禁令無用

澳洲名校禁小學生用智能手機　建議家長改買「摺機」配合社交平台禁令

