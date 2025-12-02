大埔宏福苑五級火丨5間學校以不同形式復課 大埔浸信會公立學校借教大場地上課

受大埔宏福苑五級火影響，上星期五共有5間大埔區學校繼續停課，各校昨日以不同方式復課。於大火發生後被政府借用作庇護中心的中華基督教會馮梁結紀念中學昨日以網課形式復課，該校校長黃慧珊昨早表示，學校會關顧師生的情緒需要。鄰近宏福苑火場位置的大埔浸信會公立學校，以借用場地的方式復課。另一方面，救恩書院證實有學生在火災中不幸離世，有該校學生向《星島》記者透露，逝者為一名初中女學生。

馮梁結紀念中學上網課 冀盡早實體授課

黃慧珊表示，政府於上周六通知校方，正式撤銷校舍作為庇護中心的安排。民政署在災民全面撤離學校後，已運走相關物資，亦已派員到學校清潔，她認為清潔工作大致做得不錯。不過，校方仍需檢視設施狀況，並開會商量之後的安排，包括照顧跨境學生的交通需要，希望盡早回復實體授課，以便照顧學生。此外，班主任、輔導老師及社工於過去一星期已致電聯絡所有學生，「首要照顧學生心靈上的需要，亦要照顧老師及教職員的情緒需要。」

教大校長勉勵學生 要對前景抱希望

大埔浸信會公立學校的學生於教大臨時支援中心上課。教大提供

大埔浸信會公立學校昨日亦以借用校舍的方式復課，並形容為「埔小孩子們第一天重聚的日子」，感謝香港教育大學等大學或機構借出校舍、提供物資支援等。教大表示，昨正式啟用校內的「教大臨時支援中心」，為近300名因火災而停課的大埔浸信會公立學校師生，在大埔校園安排臨時教學場地，並提供包括義工教師、情緒輔導、交通及膳食安排等協助。

大埔浸信會公立學校校長蕭婷對教大在學校有需要時提供即時支援表示感謝，「只要我們相聚，那裡便是校園。教大慷慨借出場地，讓同學能迅速復課，不僅為本校受影響學生解決燃眉之急，亦體現了教育界同心協力、互相扶持的精神，讓我校上下體會到何謂『人間有愛』。」教大校長李子建則勉勵學生要有信心，對前景抱有希望，並期望他們通過這次在教大復課學習的機會，能提早體驗大學的環境。

救恩書院證實有學生不幸離世

另外，在今次火災中，有救恩書院的學生不幸離世，該校校長温結冰表示，校方已即時啟動危機處理機制，聯絡離世學生的家長致以最深切的慰問，並向師生交代事件。本報記者昨早於校外觀察，有校方人員前來說明學校的應對措施。一名中六男生向記者表示，不幸離世的是一名初中女學生；他又透露，有同級的同學居於宏福苑，在火災中失去居所，令人感到可惜。

