研究：缺課學生平均缺席83天 逾半涉精神健康問題

香港小童群益會昨日發布一項關於中學生缺課的研究，揭示缺課問題日益嚴重。根據教育局數據，2023/24學年共有5572名中小學生缺課，較兩年前急增88%。研究團隊通過社工服務數據，收集214名缺課中學生的資料，發現缺課學生平均缺席83天，當中近6成缺課日數與學生的精神健康問題有關，部分學生更曾出現自殘或自殺行為。

65%缺課學生有特殊教育需要

研究於今年5月至10月進行，結合214名缺課中學生的數據及12名學生的深度訪談內容。結果顯示，65%缺課學生有特殊教育需要，50%涉及精神健康問題，包括抑鬱症（29%）、自閉症（11%），以及注意力不足或過度活躍症（9%）。缺課主因包括焦慮、恐懼或緊張（55%）、缺乏學習動機（47%）、抑鬱或悲傷（47%）、跟不上課堂進度（37%）及人際關係問題（34%）等。近4成學生曾自殘，兩成曾嘗試自殺。

受訪學生普遍對學習有興趣，但受身心困擾影響出席率。部分人提到遭遇欺凌、家庭壓力或師生言行等問題，加劇對學校的抗拒。曾缺課兩年半的Candice分享，學校社工協助她調適考試安排及提供情緒支援，讓她感到被接納。

團體倡善用地區青少年中心

小童群益會助理總幹事黃穎琴表示，精神科及臨床心理服務的輪候時間長，有學生需輪候半年才能見精神科醫生，其情況可能已惡化，難以及時跟進。對於中學「三層應急機制」，她指現行機制主要處理有自殺危機及短期應急的個案，未能覆蓋長期缺課的學生，建議教育局善用地區青少年綜合服務中心，為有需要的學生提供長期跟進。

另一方面，香港小童群益會通過學校社工服務及「攜晴計劃」等方式支援缺課學生。數據顯示，39%受助學生已沒有缺課，其中16%復課、11%轉讀職業訓練課程、6%已畢業。該會總幹事劉翀建議，在地區擴展名額與服務點，建立多元學習路徑，協助學生逐步重回正軌。

記者 佘丹薇

