港大團隊研發 高效濕氣驅動發電機

由香港大學工程學院機械工程系助理教授申東明領導的團隊，近日成功研發新型的「濕氣驅動發電機」，只需利用空氣中的水分就能產生電力；裝置的開路電壓效率在50%濕度環境中，可連續50天維持穩定電壓。研究成果已在國際知名期刊《Advanced Functional Materials》發表。

50%濕度可連續50日供電

現有的濕氣發電技術，通過特殊凝膠中的帶電粒子（離子）流動來產生電力，但存在明顯的局限，包括持續供電時間少於16小時、內部電阻過高，且僅能於高濕度環境中有效運作。港大團隊研發的「濕氣驅動發電機」，則可克服這些障礙。團隊以「鹽濃度梯度陽離子水凝膠」為核心，確保裝置即使在相對濕度較低的情況下，也能降低能量損失，並提高輸出功率。

港大表示，「鹽濃度梯度陽離子水凝膠」內部豐富的自由離子形成導電通路，將內部電阻降至與典型商用電子產品的水平相若，而毋須額外變壓器或電阻器，已可直接為小型電子設備供電。團隊的測試顯示，裝置的開路電壓效率在50%濕度環境中，仍可連續50日維持穩定電壓，並成功在潮濕環境下操作工作電壓高達40伏特的電子設備。

申東明表示，新研發的發電機開創了新的實用途徑，可以縮小設備尺寸，並涵蓋室內感測器，為可穿戴設備和建築智能系統提供新的供電方案。

