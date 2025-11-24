李兆基書院中一簡介會 逾1600家長「取經」 校長：所有申請人獲安排面試

多間中學陸續舉行2026/27學年的中一入學簡介會，位於天水圍的直資學校香港青年協會李兆基書院昨日舉行兩場中一入學簡介會，吸引逾1600名家長到場「取經」。該校校長連鎮邦接受本報訪問時表示，所有申請人均可獲安排面試，內容包括中文、英文及數學；面試表現佔收生準則70%，而操行、學業成績及課外活動佔30%。近年越來越多「人才子女」來港升學，他表示，書院仍以錄取本地生為主。

面試表現佔收生準則70%

直資學校香港青年協會李兆基書院於11月23日舉行兩場中一入學簡介會，吸引逾1600名家長出席「取經」，校方同時設有網上簡介會，共有逾1000個家庭同步觀看。簡介會由學生領袖擔任主持、分享及表演，包括學生會主席、領袖生長、各小組領袖生等，他們以英語向在場家長介紹書院的辦學理念、課程特色、課外活動，以及難忘的學習生活。

香港青年協會李兆基書院下學年將提供約150個中一學額，該校校長連鎮邦向本報表示，書院將參考申請人的學業成績、品行、課外活動及面試表現作為入學甄選準則，其中，面試表現佔70%，操行、學業成績及課外活動佔30%。所有申請人均可獲參與面試機會，面試將於12月20日舉行，面試的主要語言為英語和普通話，屆時將主要評估學生的中文、英文能力及數學基礎。

校長連鎮邦：鼓勵學生平常心面對競爭

連鎮邦形容，近年該校的入學申請競爭激烈，除了中、英、數3個主科外，校方亦着重學生的體育、音樂等方面的多元化發展，若學生在這些範疇的公開比賽中獲獎，將較有優勢。至於近年越來越多「人才子女」自內地來港升學，他表示，該校仍以錄取本地生為主，鼓勵申請人以平常心面對入學競爭。

翻查資料，香港青年協會李兆基書院於2013年誕生首名新界區文憑試7科5**「狀元」，而該校其後引入英國高考IAL國際課程，過往已有4名學生跳級升讀香港大學。校方透露，該校的2025年IAL國際課程，學生取得A*為35.1%，更誕生一名IAL 5A*「狀元」，現已入讀港大內外全科醫學士課程。

該校由即日起至12月15日上午10時接受2026/27年度中一入學申請，該校表示，家長須通過書院網上申請系統提交，面試取錄結果將於2026年1月20日以電郵形式公布。

本報記者

延伸閱讀：

創香港青年協會李兆基書院 校長：令學生以知識改變命運

捐建天水圍首間直資中學 為悲情城市注入希望

