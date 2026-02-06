陳淑儀執掌資小校長會 投身教育近30載 享受與學生相處 籲增群體活動與AI共存｜校長專訪

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀，剛獲選為香港資助小學校長會主席，任內將繼續推動校長專業發展、就教育政策給予意見等。經常接受傳媒訪問的陳淑儀，已投身教育界近30載，她接受《星島教育》專訪時坦言，當校長非其初心，最享受還是當老師時和學生相處的時間。然而，身處人工智能時代，當聊天對象也可以是機械人時，她認為教育界亦要學習和AI共存，但建議學校可多辦群體活動，增加人與人情感交流，不要讓學生「單打獨鬥」。

教師無私奉獻 做校長非初心

被家長稱為「新油天」的油蔴地天主教小學（海泓道），是陳淑儀在中文大學畢業後服務的第5間小學，她過往先後在啓思小學、道教聯合會石圍角小學（後改名為香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學）、坪石天主教小學及大角嘴天主教小學工作，當中擔任了4間小學的校長，經驗非常豐富。陳淑儀早前獲選為香港資助小學校長會主席，任期2年。她接受《星島教育》專訪時表示，任期內將繼續推動校長專業發展、就教育政策給予意見等，為學生提供優質教育。

過往陳淑儀接受訪問，內容主要圍繞升中派位、教育政策、選校策略等，較少談及自己。原來這名「計仔多多」的校長，今年已邁向入行30年。談到投身教育界的原因，陳淑儀說要感謝生命中出現的多名恩師。她自言出身於基層家庭，小時候家人為口奔馳，和她溝通的時間不多。幸而在學校，卻遇到不少好老師，給她很多指引和關愛，有的更用私人時間和她傾談及補課，讓她感受到老師的無私奉獻，影響陳淑儀在中四時已立志為人師表，希望可幫助更多小朋友和青少年。

正因其個人經歷，陳淑儀很重視師生關係。「坦白說，做校長並非我初心！直到現在，我還是較喜歡做老師，始終和學生的關係較密切，這也是我最初想做老師的原因。」然而，隨着科技發展，學生容易沉迷於網絡遊戲和社交平台，加上教育局近年推行人工智能（AI）教育，學生使用電腦的時間相信會再增加。陳淑儀表示，作為校長，也要適應時代變化，培育老師相關技能，但她認為學校面對的最大挑戰，就是科技發展下，將減少學生、甚至師生間的交流機會。「當輔導也可和聊天機械人溝通時，人與人之間的相處就變得薄弱了。」

增人際互動 利用AI思考

不過，陳淑儀也認同，AI教育不能避免，所以學校要知道如何共存及平衡。「學校須要做的，就是用不同方法，加強人與人之間的溝通，例如舉辦多些教育營，但學生不可以帶手提電話；即使舉辦科創活動，也要小組為主，盡量不要只讓學生一個人創作，單打獨鬥。另外，增加多些人和人的接觸和交流，例如參加歷奇活動、制服團隊、話劇表演等，AI都不能替代。」她認為，學校應多辦外出體驗的活動，最重要是群體活動，效果會更理想。

陳淑儀強調，AI也有限制，包括未能取代情感，因電腦欠缺真正人與人之間的互動，故不能取替老師的角色，「小時候我是因為和老師的相處，影響我想做老師，如果只純粹灌輸知識的話，是教不到我想成為老師的。」

事實上，現時很多小學已教編程，甚至加入AI元素，因此陳淑儀認為，教學生如何善用人工智能就很重要。「AI的回應來自數據，學生參考時，須要經過思考，分析AI的意見是否合理。」

陳淑儀續說，不同AI軟件有不同特質，例如DeepSeek用的是內地語調，香港學生使用是否適合？「現在作文課也會用AI，但不是直接給題目AI作文，而是學生先寫好大綱，再請AI給予意見，即使專題研習也可以。所以老師最重要是教學生如何利用AI思考，而這個學習是需要的，也不能逃避。」

記者：陳艷玲 攝影：何君健 部分圖片：受訪者提供

