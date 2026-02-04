《我要讚佢》推讚美文化 約500學童大使送福傳善 300小學參與 教育團體支持

為推動讚美文化，在社會發放正能量，星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」，上周六（31日）舉辦「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」年度旗艦活動。本學年全港有300間小學參與計劃，共誕生600名「我要讚佢大使」，當中約500人出席活動，聯同校長、老師和嘉賓，共1142人齊用書法筆寫下「福」字，創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄。有出席的教育團體代表指，在學校推動讚美文化，有助學生變得自信及正面。

恒基贊助獎學金作鼓勵

星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」的年度旗艦活動——「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」，上周末假座香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學禮堂舉行，當日共1142人齊用書法筆寫下「福」字，創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄，趁即將到來的農曆新年，為全港市民送上祝福。活動的主禮嘉賓陣容鼎盛，包括星島新聞集團主席蔡加讚、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，見證世界紀錄誕生之餘，亦即席揮毫參與創舉。

今個學年全港有300間小學參與《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」，共有600名「我要讚佢大使」誕生。而每名獲得嘉許的學生均獲得由恒基兆業地產集團贊助的400元書券，以及一個「我要讚佢大使」襟章，以作為鼓勵。

當日出席活動的，除了「我要讚佢大使」、校長、老師和家長等，還有多名教育界人士，包括不同辦學、教育團體的代表，他們均表示已在屬校推動讚美文化。

蔡世鴻：老師應多用鼓勵語言

教育評議會主席蔡世鴻指，「筆墨生福」活動貼合新年氛圍。

教育評議會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻出席活動時表示，「筆墨生福」活動貼合新年氛圍。「香港人去年經歷不愉快事情，現在正是為大家送上祝福的好時機。」他又認為活動貼合讚美文化，透過行動可為更多人添上福氣，鼓勵大家互相傳遞正能量。

談到讚美文化，蔡世鴻指讚美能讓孩子建立自信、激發內在動力，並養成正面的人生態度。放眼全港教育界，蔡世鴻認為本港學校推廣讚美文化方面，仍有進步空間。「老師在批改作業或日常互動時，應多用鼓勵語言，而非只集中學生的不足。教育評議會一直鼓勵學校參與讚美文化活動，例如星島新聞集團的相關活動。」他又說，在讚美文化中，家長角色十分重要，因他們的影響力往往排首位。

張業崇：課程內外推讚美文化

東華三院教育科高級教育主任（中學教育）張業崇認為，誠懇、具體和親切的讚美，可讓學生變得自信、正面。

東華三院教育科高級教育主任（中學教育）張業崇認為，誠懇、具體和親切的讚美，可讓學生變得自信、正面，並引起他們反思，從而懂得欣賞自己，但最重要是讚得其所，「虛假的讚美，不但不會幫小朋友增值，反而讓他們誤以為自己真是做得好。」他指，東華三院旗下中、小學的課程內外，都有推動讚美文化，例如小學常識科有課文介紹消防員、警務人員及老師的職責，讓學生懂得欣賞和讚美。課外活動方面，校方舉辦的運動會、音樂比賽等活動，除了名次，還會設立不同獎項，例如「最有團體精神」、「最有創意大獎」等，鼓勵學生從不同角度欣賞別人。

文詩詠：讚美融入日常學與教

保良局教育總主任（學前教育及小學）文詩詠表示，保良局旗下小學都會推動讚美文化，因這正是該局「以人為本」辦學理念的體現。

保良局教育總主任（學前教育及小學）文詩詠表示，保良局旗下小學都會推動讚美文化，因這正是該局「以人為本」辦學理念的體現。她舉例，保良局林文燦英文小學會將學生的各項強項、表演照片及視頻等分享至公眾平台，亦定時印製刊物，表揚學生優秀表現。她透露，保良局24間小學正分階段推正向教育計劃，並設多元獎學金與獎章計劃，不僅嘉許學術，更表揚體藝、音樂等長處，將讚美融入日常學與教，讓不同優點的孩子都能被看見、被肯定。

