《我要讚佢》創世界紀錄近200名校長到場支持 參與學校更積極推動校園實踐讚美文化

為傳揚善心、凝聚社會正能量，星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」(下稱計劃)，上周六（31日）舉辦「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」年度旗艦活動。當天有1142名最值得表揚的學生「我要讚佢大使」、當中包括近200名校長、亦有老師及嘉賓，一同揮筆書寫「福」字，獲確認成功創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄。有校長指出，活動不只是榮譽，更是深具意義的校園正向教育實踐，讓學生學會欣賞他人，更令平日較沉默的同學重拾自信，展現出讚美與祝福的感染力。

學界近年積極培養學生的正向價值觀，其中在今次活動中借出場地的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，自2024年起參與《我要讚佢》計劃，並在校園推廣讚美文化。總校長陳偉佳博士表示，師生、同學及家校的關係明顯更融洽，足見讚美對學生成長帶來深遠影響。陳校長樂見全港多所學校師生透過「千人寫福」活動，齊心專注完成創舉，既體現教育界團隊合作精神，也促進了人際與校際之間的交流。

愛秩序灣官立小學校長崔家祥指出，學校藉參與共創世界紀錄的活動，推動全校實踐讚美文化，學習關心他人。他觀察到，一些平日較少被關注的學生，在接受表揚後變得積極主動，更願意分享自身故事，「無論欣賞自己或他人，都是一種美德，值得在校園廣泛傳揚，以提升學生的自信與能力。」

讚美也令學生獲益良多。油蔴地天主教小學（海泓道）小六學生麥梓樂坦言，起初對讚美他人感到尷尬，甚至誤以為是「抬高別人、貶低自己」，但他嘗試過後，發現讚美能發掘別人的優點，「讚美他人，其實也等於肯定自己」。活動中獲派的種子卡，他會悉心栽種，待開花後帶回學校，與同學分享太陽花積極向上的寓意。

浸大附屬學校王錦輝中小學的小六學生鄒詠晴，體悟到「不應吝嗇讚美」的力量，當看見同學取得比自己更優異的成績時，真誠地給予稱讚，不僅能讓對方感受到鼓勵，更發現對方之後的測驗或評估中，態度更認真、積極。