《我要讚佢》千人同寫「福」字創世界紀錄 蔡加讚：讓讚美成習慣 在校園社區發放正能量

為傳揚善心、凝聚社會正能量，星島新聞集團《我要讚佢》「最值得表揚學生獎勵計劃」(下稱計劃)，上周六（31日）舉辦「以心傳善 筆墨生福 共創世界紀錄」年度旗艦活動。當天有1142名最值得表揚的學生「我要讚佢大使」、校長、老師及嘉賓聚首一堂，一同揮筆書寫「福」字，獲確認成功創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄。

活動假香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學禮堂舉行。主禮嘉賓包括教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及星島新聞集團主席蔡加讚，共同見證這項世界紀錄誕生。

3局長參與 見證紀錄誕生

各人準備就緒後，三位局長即席揮毫書寫「福」字，台下的「我要讚佢大使」及一眾校長亦全情投入，部分學生除了專注寫字，更在紅紙上添繪生肖圖案等吉祥紋樣，創意盎然，讓人眼前一亮。有學生表示，自從得知要以書法筆寫「福」字創世界紀錄，早在家中反覆練習。

1142人寫「福」字創紀錄 學子振奮

其後，在世界紀錄協會高級認證官 Michael Vincent Heister見證下，全場參與者在同一時間，使用書法筆在紅紙上寫下「福」字，經過認證，終以1142人成功創下「最多人同時寫『福』字推廣讚美文化」的世界紀錄壯舉，部份莘莘學子振奮不已。

星島新聞集團主席蔡加讚致辭時指出，所有獲得嘉許的學生用行動證明，優秀不僅體現於學業成績，更在於日常生活中樂於助人的善心，一句鼓勵、一次幫忙，都能為身邊人帶來溫暖。

他強調，《我要讚佢》計劃的初心，從來不是要尋找完美無缺的模範，而是推動讚美文化，學習看見別人的好、欣賞彼此的不同，讓讚美成為一種習慣，在校園和社區發放更多正能量。

活動司儀馮盈盈亦分享自身經歷，她談到當選港姐後加入演藝圈，其後重返香港大學修讀營養學碩士的決定，曾面對外界質疑能否在事業與學業之間取得平衡，最終順利畢業並贏得掌聲。她深切體會到，真誠的讚美不僅是對個人付出的肯定，更能轉化為強大的正向能量，激勵人在挑戰中堅持前行。

星島新聞集團將把學生親筆書寫的「福」字製成新春揮春，於農曆年前隨部分《頭條日報》贈予讀者，並派發至全港300間參與學校及社區，希望讓這份祝福轉化為社區關懷，實現「福」到萬家，將祝福傳遍香港。

此外，活動亦向學生派發特別設計的「種子卡」，可栽種出象徵正能量的太陽花，期望學生透過栽種過程，體會到生命與環境的連結，從而培養環保意識。

「我要讚佢大使」過去一年積極投入社區服務，星島新聞集團曾聯同多區關愛隊舉辦多場關懷活動，身體力行地向社區傳播正能量。

校長：營造團結正向社會氛圍

參與活動的香港資助小學校長會主席陳淑儀校長說，讚美別人看似微不足道，但生活中處處有值得肯定的細節，只要有人看見並給予讚賞，便能成為生命中的小亮點。她指《我要讚佢》計劃正好引導學生重新思考感恩的意義，營造團結正向的社會氛圍。

香港初等教育研究學會主席陳瑞良校長指出，在日常交往中，人們常受「立場先行」的主觀判斷所限，不自覺形成偏見，讚美文化則是開啟和諧人際關係的關鍵鑰匙，樂見《我要讚佢》計劃從小培養學生讚美習慣，建立正確的人際觀。