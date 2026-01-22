Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

收生寒冬｜澳門幼稚園出奇招 學生組男團改編《尋秦記》主題曲「幫寡人check下點樣報名？」

教育熱話
更新時間：16:57 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:57 2026-01-22 HKT

近年本港幼稚園面臨收生寒冬，鄰近的澳門也面對類似問題。有澳門的幼稚園為了收生更使出奇招，將電視劇《尋秦記》的主題曲改編成《尋學記》，還找來學生「夾Band」拍MV。片中小朋友七情上面，以萌爆聲線演繹歌曲，成功擄獲不少網民歡心。但另一方面，歌詞其實正呼籲家長報讀，「別再等，呢度最好！」反映學校急於招生之心。

學生唱海豚音 拿羽毛球拍扮彈結他

澳門培華中學附屬小學暨幼稚園，於本月13日在facebook上載一段由該校的「培華歡樂學生Band」拍攝的《尋學記》MV。MV一開始的場景是學校操場，主音先聲奪人，手持「咪高峰」， 賣力唱出海豚音，迅即抓住觀眾眼球；而背後的成員，分別拿着羽毛球拍、鐵兜扮彈結他，或拿着膠筒扮打鼓，非常逗趣。

隨後主音大唱改編自《尋秦記》的歌詞：「別斟酌，別顧慮選邊間。伴你歡笑高興只有培華能營造。就三歲，學位就選呢間。別再等，呢度最好！」最後鏡頭一轉，主音身處室內，頭戴皇帝的冕冠，氣勢十足地說：「幫寡人check下點樣報名？」

網民：出生率太低，學校都咁卷

整個MV都製作得似模似樣，歌詞大致「啱音」，與收生主題非常配合；小朋友很有表演慾，非常入戲，既可愛又搞笑。影片在Facebook及Threads都吸引網民留言，不少人盛讚同學表演出色：「好正點解可以咁投入」、「呢幾位同學有啲料到」。亦有網民指出，該校正面對收生困難的殘酷真相：「出生率太低，學校都咁卷」、「依家啲學校真係好難做」、「果然競爭激烈」。

另外，有留言稱讚學校，表示該校校長很有心，會親自打電話多謝家長為女兒報讀該校，「雖然我女最後無讀，但我印象好深刻。」最後，網民稱「唔知古生見到會唔會加持吓呢」，更有人直接「Tag」古天樂、林峯及宣萱的Threads帳號，期望幾位《尋秦記》演員回應。

澳門去年不只3000嬰兒出生

翻查資料，澳門近年出生率持續下降，去年只有不足3000名嬰兒出生，比前年少2成，幼稚園面臨縮班危機。而拍攝是次MV的澳門培華中學附屬小學暨幼稚園位於氹仔，在本月6日至16日招收幼稚園K1新生。培華中學校長李秋林日前接受傳媒訪問時，表示學校制定更多宣傳，希望吸引更多家長及街坊了解學校。

資料來源：培華中學FB

