升中面試2026｜過來人家長分享面試心得 遇情景題以「S-T-A-R」拆解

現時正值直資中學面試旺季，官津中學也即將在2、3月期間，進行中一「自行分配學位」面試，所以近日在網上社交平台，都有不少關於升中面試的話題討論，當中除了有家長無私分享經驗，也有大學生分享中一面試心得，其中有女兒在英國知名大學就讀的母親，就以「過來人」身份，提出小朋友在面試時，如遇上情景題，可以坊間常提到面試法則「S-T-A-R」作框架去回答，帖文得到不少網友分享及讚好，同時亦分享自己的經驗。

早前，有網名tulip_love_3000的網友在社交平台分享，指女兒在直資中學畢業，現時已升讀大學。她指雖然已不用再參與「升中遊戲」，但也想以「過來人」身份分享心得，包括小朋友在面試前，需要做準備，但不要過分背誦答案；此外，校長在面試期間，會隨意轉英語、普通話和廣東話，所以小朋友和家長都要有心理準備。

另外，現時不少中學面試都有情景題，用來了解申請人的思維，包括創意、價值觀、解難能力等等，問題天馬行空，小朋友也未必能預先準備。tulip_love_3000認為，家長可教子女用「S-T-A-R」框架去思考，幾乎適用於所有情景題。「S-T-A-R」框架的S代表Situation（處境）、T代表Task（任務）、A代表Action（行動）、R代表Result（結果）。她以女兒當時回答考官的答案舉例：「（S）比賽同P.5考試撞期，（T）好想去比賽，但要兼顧學業，（A）所以提早溫習及努力練習，（R）最後比賽銀獎+考試100分。」分享獲很多網友讚好。

其後，該網友也分享了「下集」，她指回答情景題時，還可加入「Evaluatiion」（評估），舉例「我學懂溝通是要聽別人意見，不可以只堅持己見。下次我會先問大家意見，再提出方案。」她認為「Evaluatiion」很重要，可讓小朋友回想有甚麼做得好，值得學習。

除有家長分享回答情景題心得，還有網名ching_cozy.support網友，在同一社交平台分享。在面試開始時，不少中學會請申請人介紹自己，網友指不會要求孩子 事前練習寫自我介紹，但會讓孩子綜合有關自己各項家庭及小學回憶，並寫出來，如「最深刻的經歷」、「最感動的事」等，「從而找出最真實的自己及最需要改進或加強的事。大部分學校會接受現在未能做到的，但會肯去完成的人。」

此外，網友helenlai20210，亦分享自己在家為子女訓練的教材。她指出，一線的直資中學，面試的中文題目都很深，甚至比英文更難，所以她很重視子女的閱讀，並鼓勵子女閱讀不同類型的書，「有助開拓思維，看得多可在腦中連結到多元類型的資料。」因此，她還推介了National Geographic Reading Explorer、Oxford Bond 11+ English等讀物給家長。

最後，參與「面試遊戲」又豈止家長，主角還是學生自己。網友tulip_love_300女兒已是大學生，她回顧升中面試，給了一些心得予網友。「面試不是比賽，沒有輸贏。」、「如果面試時遇到不懂得答的問題，關鍵就是『當下一刻如何處理的心態』」、此外，「家長和同學都要做好expectation management（期望管理）。」從真正第一身「過來人」分享，相信一班家長也有所得著。

