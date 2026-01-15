Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升中面試2026｜過來人家長分享面試心得 遇情景題以「S-T-A-R」拆解

教育熱話
更新時間：19:21 2026-01-15 HKT
發佈時間：19:21 2026-01-15 HKT

現時正值直資中學面試旺季，官津中學也即將在2、3月期間，進行中一「自行分配學位」面試，所以近日在網上社交平台，都有不少關於升中面試的話題討論，當中除了有家長無私分享經驗，也有大學生分享中一面試心得，其中有女兒在英國知名大學就讀的母親，就以「過來人」身份，提出小朋友在面試時，如遇上情景題，可以坊間常提到面試法則「S-T-A-R」作框架去回答，帖文得到不少網友分享及讚好，同時亦分享自己的經驗。

升中面試2026｜「S-T-A-R」作框架回答情景題

早前，有網名tulip_love_3000的網友在社交平台分享，指女兒在直資中學畢業，現時已升讀大學。她指雖然已不用再參與「升中遊戲」，但也想以「過來人」身份分享心得，包括小朋友在面試前，需要做準備，但不要過分背誦答案；此外，校長在面試期間，會隨意轉英語、普通話和廣東話，所以小朋友和家長都要有心理準備。

另外，現時不少中學面試都有情景題，用來了解申請人的思維，包括創意、價值觀、解難能力等等，問題天馬行空，小朋友也未必能預先準備。tulip_love_3000認為，家長可教子女用「S-T-A-R」框架去思考，幾乎適用於所有情景題。「S-T-A-R」框架的S代表Situation（處境）、T代表Task（任務）、A代表Action（行動）、R代表Result（結果）。她以女兒當時回答考官的答案舉例：「（S）比賽同P.5考試撞期，（T）好想去比賽，但要兼顧學業，（A）所以提早溫習及努力練習，（R）最後比賽銀獎+考試100分。」分享獲很多網友讚好。

其後，該網友也分享了「下集」，她指回答情景題時，還可加入「Evaluatiion」（評估），舉例「我學懂溝通是要聽別人意見，不可以只堅持己見。下次我會先問大家意見，再提出方案。」她認為「Evaluatiion」很重要，可讓小朋友回想有甚麼做得好，值得學習。

除有家長分享回答情景題心得，還有網名ching_cozy.support網友，在同一社交平台分享。在面試開始時，不少中學會請申請人介紹自己，網友指不會要求孩子 事前練習寫自我介紹，但會讓孩子綜合有關自己各項家庭及小學回憶，並寫出來，如「最深刻的經歷」、「最感動的事」等，「從而找出最真實的自己及最需要改進或加強的事。大部分學校會接受現在未能做到的，但會肯去完成的人。」

此外，網友helenlai20210，亦分享自己在家為子女訓練的教材。她指出，一線的直資中學，面試的中文題目都很深，甚至比英文更難，所以她很重視子女的閱讀，並鼓勵子女閱讀不同類型的書，「有助開拓思維，看得多可在腦中連結到多元類型的資料。」因此，她還推介了National Geographic Reading Explorer、Oxford Bond 11+ English等讀物給家長。

最後，參與「面試遊戲」又豈止家長，主角還是學生自己。網友tulip_love_300女兒已是大學生，她回顧升中面試，給了一些心得予網友。「面試不是比賽，沒有輸贏。」、「如果面試時遇到不懂得答的問題，關鍵就是『當下一刻如何處理的心態』」、此外，「家長和同學都要做好expectation management（期望管理）。」從真正第一身「過來人」分享，相信一班家長也有所得著。

資料來源：Threads

延伸閱讀：

中一面試2025｜一文拆解升中面試 盤點10大常見題型 (附30條精選面試題目)

直資中學│備戰升中面試破解常見誤區 專家推薦「PREP」結構訓練 必掌握加分機會

 

最Hit
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
3小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
9小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
4小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
7小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
突發
2小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
7小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
11小時前