精神健康︱曾因學業壓力致思覺失調 過來人復康分享 親朋鼓勵很重要

當發現情緒出現問題，有些人或擔心別人目光，諱疾忌醫。然而作為過來人的Kitty，卻認為即使情緒出現問題，只要願意向身邊人求助，都必定可控制病情，走出黑暗幽谷。

學業壓力致思覺失調

在一間非牟利機構擔任朋輩工作員、屬於「90後」的Kitty，初中時曾因學業壓力，引致思覺失調，「原因和學業壓力有關，家人對自己有期望，但自己在讀書方面的能力不高，亦沒甚麼興趣，同時又要面對升學壓力，終開始出現妄念，覺得同學監視自己、說自己壞話、對自己不好等。」

Kitty憶述當時曾向父母講出想法，但家人認為不可能有這些事，故勸她去看醫生。「最初感到不開心，認為家人不信我，但幸好他們不是以強硬態度逼我，而是好言相勸，我才肯聽他們意見接受治療，包括看精神科醫生、醫務社工等，終於康復。」

作為過來人，現時Kitty會和同路人分享自己的故事，為他們提供跟進和情緒支援等，以自己的經歷幫助別人。回想復元過程，Kitty指家人、教會朋友的幫助和鼓勵都很重要，加上有信心康復，定期覆診，終可走出困境，所以她建議大家要關注自己精神健康，如察覺有問題，記得要求助。

記者：陳艷玲 攝影：何家豪

