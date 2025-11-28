精神健康︱醫生5招助青少年改善身心靈 機構表達藝術治療早辨抑鬱焦慮學生

上月有機構調查逾5500名中學生開學適應狀況，數據顯示逾2成半受訪學生有輕度至嚴重程度的焦慮，讓人再次關注青少年的精神健康。精神科專科醫生林美玲表示，疫情期間，人際關係較疏離，其後全球局勢與經濟等因素，都有機會影響青少年的精神健康，建議可透過壓力管理、社交連繫、優質睡眠、恆常運動及健康飲食5大健康生活元素，提升身心靈健康。另外，有機構以表達藝術治療作為介入手法，及早辨識受抑鬱焦慮情緒困擾的學生，有助及早支援。

注意身心警號適時求助

本身為精神科專科醫生的「2025精神健康月」籌備委員會成員林美玲表示，近年青少年精神健康問題屬嚴重，她指，醫務衛生局在2019至2023年曾作大型統計，調查了6000名6至17歲的學童，發現有24.5%的學童，具不同程度的精神障礙，包括憂鬱、焦慮、情緒鬱躁症或思覺失調等，反映青少年的精神健康狀況值得關注。

林美玲表示，影響精神健康的原因錯綜複雜，「在疫情間，人與人之間的聯繫比較疏離；疫情過後，全球局勢都不是那麼平穩，戰亂不停；受經濟影響的家庭，縱使父母未必說出口，但子女看到父母的愁容，都會影響心情。」

身處AI年代，林美玲指也容易讓青少年沉溺於網絡世界，她曾接觸一名中四學生，因在社交媒體上載了一些動態，但2小時內沒人回應，一氣之下竟「𠝹手」自殘，可見他需要在網絡世界尋找認同，亦可能反映他在現實生活中得不到滿足感。然而當與真實世界交流越來越少，結果更不懂與人溝通，未能培養情商及逆境智商等，形成惡性循環。

當孩子踏入青春期，面對社交和學業等問題，都容易產生壓力和困擾。林美玲指，當家長看見子女出現一些壓力徵狀，例如睡眠不足、失去食欲、性格由好動變孤僻等；生理方面，如心跳加速、手心冒汗、手震、呼吸困難等情況，都可能出現警號，家長應嘗試多和子女聊天減壓，如果情況持續，應向專業人士尋求協助。

林美玲指，如想守護精神健康，可留意5大健康生活元素，包括壓力管理、社交連繫、優質睡眠、恆常運動及健康飲食，「壓力管理很重要，如果意識到有少許壓力，最緊要放鬆心情，做自己喜歡的事，壓力就可稍為減少。」

現時坊間，無論政府或社福機構，均有一系列為有需要的青少年提供有關精神健康的服務，例如「賽馬會擁抱生命系列2.0」，就由9間社福機構提供服務，各有不同特色，如基督教家庭服務中心的計劃，就運用「接納與承諾治療」作為藍本，並結合表達藝術治療作為介入手法，為學校提供一系列服務，為受抑鬱焦慮情緒困擾的學生，提供及早預防、及早辨識與及早介入的支援。

非語言表達助吐露心聲

基督教家庭服務中心高級經理（精神健康服務及發展）楊行宜表示，對於不懂表達或有特殊學習需要的學生來說，非語言表達方式很重要，有助表達自己；註冊表達藝術治療師楊蕙霖指，無論小孩或成人，如本身較內斂，要說出自己的感覺很困難，所以會請他們以藝術方式，包括視覺藝術、音樂、戲劇或創作故事等，讓他們有空間去表達，治療師再從中了解他們的感受。

楊蕙霖舉例，小朋友創作故事時，會請他想像一個角色代表自己，治療師再問那角色多少歲、背景是怎樣、家人是怎樣等問題，從中了解他與父母的關係、有甚麼事讓他生氣等，從而連結到現實，是否有相同經歷？「有孩子透過這方法，講出心情狀態之餘，還懂得找人幫忙，這些就是我們看到的轉變。」

楊行宜表示，為提升公眾對學生精神健康的關注，將於下月20日在新都城中心舉行藝術展，除展出學生的圓點畫作品，亦有嘉年華式攤位遊戲，歡迎公眾參加。

