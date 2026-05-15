百老匯音樂劇《朱古力獎門人》11月香港首演！魔幻舞台重現朱古力瀑布+經典金曲 指定信用卡享85折

家喻戶曉的百老匯音樂劇《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）宣佈將於2026年11月香港首演！這部改編自Roald Dahl經典小說的作品，曾多次搬上大銀幕，今次以音樂劇形式登上香港文化中心舞台，透過現場表演、舞台機關與耳熟能詳的音樂，把那個充滿想像力的朱古力工廠帶到眼前。無論是喜愛原作故事的書迷，還是希望感受劇場魅力的觀眾。

百老匯音樂劇《朱古力獎門人》11月香港首演！重現旺卡奇幻世界

《朱古力獎門人》為Roald Dahl於1964年創作，多年來全球銷量超過2,000萬本。故事圍繞著家境貧窮但純真的小男孩查理（Charlie Bucket），他幸運地抽中威利・旺卡（Willy Wonka）發出的「金獎券」，獲得進入神祕朱古力工廠參觀的機會，展開一場驚心動魄的冒險之旅。隨著音樂劇首度來港，本地觀眾將有機會親眼看到這部陪伴許多人成長的經典，如何從書本與電影轉化為充滿活力的現場演出。

作品自2017年於紐約首演後，隨後在世界各地巡迴演出。製作團隊Simone Genatt表示，繼早前的音樂劇《 仙樂飄飄處處聞》在香港取得成功後，這次《朱古力獎門人》的香港站充滿期待。透過簡單直接的故事與具備美感的舞台呈現，「沉浸式魔法音樂劇將帶領跨世代觀眾踏上難忘的旅程， 並送上發自內心的純粹快樂。」

經典音樂+創意舞台設計！還原朱古力瀑布/隆巴小矮人

在舞台設計方面，音樂劇選擇以更直接的感官體驗來連結觀眾，製作團隊邀請常駐拉斯維加斯的幻術設計師Tim Clothier，利用舞台機關與魔術技巧，還原工廠內多個經典場景。觀眾可以在舞台上看到不斷流動的朱古力瀑布、動作靈敏的松鼠，以及造型有趣、喜歡載歌載舞的隆巴小矮人（Oompa Loompa）。

至於音樂方面，演出保留1971年電影版中廣受歡迎的金曲，如《Pure Imagination》、《The Candy Man》及《I've Got a Golden Ticket》，更加入由格林美獎及東尼獎得主Marc Shaiman與Scott Wittman創作的全新原創歌，讓故事在現代舞台上更有張力。在新舊旋律交織下，配合香港站的強大演出陣容，包括Daniel Plimpton飾演威利・旺卡、童星Oliver Wong飾演查理・畢奇，以及一眾資深百老匯演員，讓故事起伏與角色形象更加鮮明。

門票方面，2026年5月15日起至6月1日期間，美國運通卡會員可享優先訂票，以及高達85折優惠；公眾預售則會在2026年6月2日開始，有興趣的觀眾記得留意！

百老匯音樂劇《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）