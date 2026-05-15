百老匯音樂劇《朱古力獎門人》11月香港首演！魔幻舞台重現朱古力瀑布+經典金曲 指定信用卡享85折
發佈時間：18:19 2026-05-15 HKT
家喻戶曉的百老匯音樂劇《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）宣佈將於2026年11月香港首演！這部改編自Roald Dahl經典小說的作品，曾多次搬上大銀幕，今次以音樂劇形式登上香港文化中心舞台，透過現場表演、舞台機關與耳熟能詳的音樂，把那個充滿想像力的朱古力工廠帶到眼前。無論是喜愛原作故事的書迷，還是希望感受劇場魅力的觀眾。
百老匯音樂劇《朱古力獎門人》11月香港首演！重現旺卡奇幻世界
《朱古力獎門人》為Roald Dahl於1964年創作，多年來全球銷量超過2,000萬本。故事圍繞著家境貧窮但純真的小男孩查理（Charlie Bucket），他幸運地抽中威利・旺卡（Willy Wonka）發出的「金獎券」，獲得進入神祕朱古力工廠參觀的機會，展開一場驚心動魄的冒險之旅。隨著音樂劇首度來港，本地觀眾將有機會親眼看到這部陪伴許多人成長的經典，如何從書本與電影轉化為充滿活力的現場演出。
作品自2017年於紐約首演後，隨後在世界各地巡迴演出。製作團隊Simone Genatt表示，繼早前的音樂劇《
經典音樂+創意舞台設計！還原朱古力瀑布/隆巴小矮人
在舞台設計方面，音樂劇選擇以更直接的感官體驗來連結觀眾，製作團隊邀請常駐拉斯維加斯的幻術設計師Tim Clothier，利用舞台機關與魔術技巧，還原工廠內多個經典場景。觀眾可以在舞台上看到不斷流動的朱古力瀑布、動作靈敏的松鼠，以及造型有趣、喜歡載歌載舞的隆巴小矮人（Oompa Loompa）。
至於音樂方面，演出保留1971年電影版中廣受歡迎的金曲，如《Pure Imagination》、《The Candy Man》及《I've Got a Golden Ticket》，更加入由格林美獎及東尼獎得主Marc Shaiman與Scott Wittman創作的全新原創歌，讓故事在現代舞台上更有張力。在新舊旋律交織下，配合香港站的強大演出陣容，包括Daniel Plimpton飾演威利・旺卡、童星Oliver Wong飾演查理・畢奇，以及一眾資深百老匯演員，讓故事起伏與角色形象更加鮮明。
門票方面，2026年5月15日起至6月1日期間，美國運通卡會員可享優先訂票，以及高達85折優惠；公眾預售則會在2026年6月2日開始，有興趣的觀眾記得留意！
百老匯音樂劇《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）
- 日期：2026年11月4日起（逢星期二至日）
- 時間：
- 星期二：下午7時
- 星期三：下午7時
- 星期四：下午7時
- 星期五：下午7時30分
- 星期六：下午2時30分、7時30分
- 星期日：下午2時30分、7時30分
- 地點：香港文化中心大劇院
- 票價：$388起
- 演出時長：145分鐘（設20分鐘中場休息）
- 網站：https://charliemusicalhk.com/zh-hk