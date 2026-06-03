虎豹別墅化身「Villa Haw Par」料年底重開！百年建築蛻變藝文新地標 設展覽/咖啡店/藝術家駐場

佇立於香港大坑半山近一世紀，一磚一瓦皆鐫刻著歲月斑駁的虎豹別墅，是幾代香港人無可取代的集體回憶。經歷空置數年後，這座滿載傳奇色彩的一級歷史建築將由 The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）正式接手營運，換上當代藝術的鮮活面貌，化身成「Villa Haw Par」重新走入公眾視野，預計最快於2026年年底重開。這座見證香港跌宕起伏的宅邸，將化身為匯聚展覽、獨立電影與藝術家駐留的多元藝文新座標。

虎豹別墅蛻變全新藝文地標「Villa Haw Par」！設展覽/書店/藝術家駐場

虎豹別墅於2022年交還政府管理後，為了物色最合適的營運者，在2024年9月邀請非牟利營運者提交建議書。最後，政府宣布接納由The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）提交的方案，簽訂為期3年的服務協議，配合政府的文化藝術及文物保育政策，以非牟利及自負盈虧的方式營運虎豹別墅。

虎豹別墅日後將會活化成全新藝文空間「Villa Haw Par」，並將以三個階段推動計劃，將部分室內空間改建成文化用途。首先，虎豹別墅將會進行全面翻新修繕工程，花園、客廳、飯廳、遊戲室、音樂室及設計室將於今年12月底前開放。其中，大禮堂（客廳）將會邀請藝術家創作沉浸式數位藝術裝置，參觀者可以透過檔案及照片了解胡文虎家族故事；亦會與本港表演藝術機構合作，在音樂室定期舉辦音樂會、工作坊等活動。

第二階段計劃在2027年開放，設有兩個藝術家駐留空間，同時接待來自本地、內地及國際的藝術家及團體在此創作，每次為期4個月，期間會舉行開放工作室及藝術家對談活動，公眾可以親自走入藝術家的創作現場，見證作品誕生的時刻。此外，主臥室會改建成「光影廂房」，致敬香港電影院，配備座席、高清投影及音響設備，重現經典影像，讓影像藝術在充滿歷史肌理的空間中流動。至於一樓出口處計劃開設藝文書店，提供沉澱思想的文字角落；至於屋頂的溫室結構料將改裝成咖啡廳，而附設的露台更可以提供觀賞開揚山景的戶外座位。

目前，FAC官方網站表示虎豹別墅（Villa Haw Par）目前暫不對公眾開放：「我們正處於一個重要的活化階段，細緻地修復與重塑此地，使其成為一座充滿生命力的文化地標。在正式開幕之前，我們將提供少量預覽活動、體驗項目及試行導覽，以進一步優化訪客體驗，並為全面對外開放作好準備。」

近百年歷史一級建築物 揉合中西文化

位於灣仔大坑道15A號的虎豹別墅為已故「萬金油大王」胡文虎於1935年建成，樓高4層的建築物與私人花園佔地約2000呎，為1930年代集財富與權力於一身的華商家族府第象徵。建築物巧妙揉合中西風格，西式建築布局與中式傳統裝潢，甚具歷史意義，後於2009年被評為一級歷史建築，多年來與被拆卸的萬金油花園成為不少港人的集體回憶。

虎豹別墅於2017年由虎豹音樂基金有限公司負責營運，期間建築物經全面復修及活化成為「虎豹樂圃」，在2019年4月起提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，惟因疫情及其他原因致長期虧損，在2022年9月公布提早於同年12月1日起停止營運，同時將物業交還予政府，及後空置近3年，現由非牟利文化團體FAC接手營運。