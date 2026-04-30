Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日內瓦《鐘錶與奇蹟》I — Patek Philippe/Rolex/Tudor/Ulysse Nardin/Chopard/Zenith周年紀念作表彰品牌工藝

Art Can
更新時間：09:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-30 HKT

2026年的《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展特輯，我們會以不同主題將參展品牌分類。今期先介紹多個不約而同以周年誌慶為題推出紀念版新錶的品牌，當中有的與品牌創立年份相關，也有為專屬技術面世慶生。今年既是勞力士Oyster蠔式防水錶殼誕生100周年，亦是帝舵品牌創立的100周年，另一邊廂又正是百達翡麗最受歡迎的Nautilus系列誕生50周年。此外，2026年亦是Ulysse Nardin品牌創立180周年，同時是旗下的Freak系列誕生25周年。另還有Chopard L.U.C錶廠建立的30周年，而Zenith則很有趣地以推出新版G.F.J.來慶祝品牌創立161周年。

2026年《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展開幕首天，近300位嘉賓出席啟動儀式，包括 日內瓦政府官員、官方代表、國際記者、合作夥伴，以及參與活動的供應商。
2026年《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展開幕首天，近300位嘉賓出席啟動儀式，包括 日內瓦政府官員、官方代表、國際記者、合作夥伴，以及參與活動的供應商。
2026年《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展剛於4月20日圓滿落幕。
2026年《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展剛於4月20日圓滿落幕。
今年展期一如往年為期八日，4月14日開鑼，首4天只供業內人士及傳媒進場，4月18至20日為公眾開放日。
今年展期一如往年為期八日，4月14日開鑼，首4天只供業內人士及傳媒進場，4月18至20日為公眾開放日。

Patek Philippe | Nautilus 5610/1P-001；5810/1G-001；5810G-001 及958G-001 
於1976年面世的Nautilus系列，今年歡慶50周年，當然要推出限量版紀念作品。整個50周年Nautilus系列共有三款腕錶及一款座枱鐘。新尺寸的38mm鉑金版5610/1P-001，錶殼僅厚6.9mm， 9時位置鑲嵌一顆鑽石作為低調標記。5810/1G- 001及5810G-001均為白金版本，同樣是41mm錶款，前者搭配白金鏈帶，後者的錶盤鑲嵌長方形鑽石時標，並搭配海軍藍色複合材質錶帶。三款腕錶皆搭載超薄240自動機芯，錶底可透視刻有「50 1976–2026」周年紀念字樣的22K金微型擺陀。至於首度登場的958G-001座枱鐘/懷錶，錶徑50.65mm，厚度僅13.5mm。藍色水平橫紋浮雕錶盤，搭配鑲嵌長方形鑽石的白金立體時標，具備瞬跳指針日期顯示、瞬跳視窗星期顯示。

Patek Philippe | Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 
Cubitus系列今年推出首款超級複雜功能的5840P-001萬年曆腕錶，更首次為此系列帶來鏤空設計錶款，經典藍色橫紋幻化成猶如百葉簾的鏤空橫間，透視內載的全新研發且特別為45mm鉑金八角方形錶殼量身訂製的28-28 Q SQU方形自動機芯。此機芯由313枚零件組成，亦用上單色美學設計，同時具備12及24小時制時、分、秒、日期、星期、月份、閏年周期和月相顯示。錶面的三個全曆顯示小圓盤分別放於3、6、9點位置，錶殼的6點位置下方低調鑲有一顆長方形切割鑽石。

Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 錶殼：45mm鉑金 / 機芯：28-28 Q SQU自動 / 售價：$1,365,100。
Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 錶殼：45mm鉑金 / 機芯：28-28 Q SQU自動 / 售價：$1,365,100。
Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 機芯：28-28 Q SQU自動。
Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 機芯：28-28 Q SQU自動。

Rolex | Oyster Perpetual 41 
勞力士Oyster的蠔式錶殼是全球首款防水錶殼，於1926年面世並取得專利， 今年正好100周年。作為周年紀念版的Oyster Perpetual 41屬金鋼錶款，其細節設計皆可見是向百年傳奇致敬。腕錶的外圈與錶冠均以黃金鑄造，配搭蠔式鋼錶殼及錶帶，錶盤選用典雅又時尚的石板灰色，6點鐘位鐫刻「100 YEARS」字樣，錶冠亦鐫刻浮雕數字「100」。細心留意分鐘軌道，會發現每五分鐘的刻度皆以綠色標示，呼應「ROLEX」字樣的品牌經典綠色。這款全新Oyster Perpetual 41具有品牌於2026年全面升級的頂級天文台精密時計認證標準。

Rolex Oyster Perpetual 41 / 錶殼：41mm蠔式鋼及黃金 / 機芯：3230型自動 / 售價：$78,000。
Rolex Oyster Perpetual 41 / 錶殼：41mm蠔式鋼及黃金 / 機芯：3230型自動 / 售價：$78,000。
Rolex Oyster Perpetual 41 / 機芯：3230型自動。
Rolex Oyster Perpetual 41 / 機芯：3230型自動。
6點鐘位鐫刻「100 YEARS」字樣。
6點鐘位鐫刻「100 YEARS」字樣。
錶冠鐫刻浮雕數字「100」。
錶冠鐫刻浮雕數字「100」。

Rolex | Oyster Perpetual 36 
錶盤布滿由色彩繽紛的「ROLEX」字樣拼砌成圖案的Oyster Perpetual 36，讓人一見就感受到歡樂氣息，完美配合慶生主題。勞力士早於1970年代末已推出紀念花紋圖案，今次以多色彩設計將經典圖案換上新面貌。圖案製作採用至少十種對比色彩交織，這些色彩並非一次能完成着色，而是透過極致精準度的移印工藝製作，確保漆面圖案上的線條、形狀與字母皆精確定位及清晰呈現。新錶搭載的3230型自動上鏈機芯，結合藍色Parachrom游絲及Chronergy擒縱系統，動力儲備約70小時。

Rolex Oyster Perpetual 36 / 錶殼：36mm蠔式鋼 / 機芯：3230型自動 / 售價：$54,400。
Rolex Oyster Perpetual 36 / 錶殼：36mm蠔式鋼 / 機芯：3230型自動 / 售價：$54,400。
Rolex Oyster Perpetual 36 / 機芯：3230型自動。
Rolex Oyster Perpetual 36 / 機芯：3230型自動。

Tudor | Black Bay 54 
今年是帝舵品牌創立100周年，新作中正有亮眼的經典潛水錶系列Black Bay 「藍色款」腕錶。新登場的Black Bay 54，37mm不鏽鋼錶殼配以藍中帶紫的標誌性「帝舵藍」放射紋錶面，以及簡化刻度的單向旋轉錶圈。內部搭載MT5400自動上鏈機芯，具備瑞士官方天文台COSC認證，動力儲備70小時，防水性能200米。此錶分別搭配不銹鋼三鏈節「鉚釘」錶帶或橡膠錶帶，均配備「T-fit」快速調節帶扣。

Tudor Black Bay 54 / 錶殼：37mm不鏽鋼 / 機芯：MT5400型自動 / 售價：$34,300（鋼帶）。
Tudor Black Bay 54 / 錶殼：37mm不鏽鋼 / 機芯：MT5400型自動 / 售價：$34,300（鋼帶）。
Tudor Black Bay 54 / 錶殼：37mm不鏽鋼 / 機芯：MT5400型自動 / 售價：$32,600（橡膠帶）。
Tudor Black Bay 54 / 錶殼：37mm不鏽鋼 / 機芯：MT5400型自動 / 售價：$32,600（橡膠帶）。

Tudor | Monarch 
復古味濃的Monarch腕錶，絕對是穿搭正裝的不二之選。39mm不鏽鋼錶殼，搭配一體式鏈帶。滿載古雅氣息的深香檳色錶盤，其色調紋理與源於古埃及的莎草紙相似。錶面特別以懷舊感十足的「California Dial」設計，10點至2點時標採用羅馬數字，而4點至8點則用上阿拉伯數字。內部搭載MT5662-2U型自動機芯，具備COSC及METAS認證，透過藍寶石底蓋可見飾有珍珠紋、日內瓦波紋及18K金雙向擺陀，約65小時動力儲存。

Tudor Monarch / 錶殼：39mm不鏽鋼 / 機芯：MT5662-2U型自動 / 售價：$42,800。
Tudor Monarch / 錶殼：39mm不鏽鋼 / 機芯：MT5662-2U型自動 / 售價：$42,800。
Tudor Monarch / 機芯：MT5662-2U型自動。
Tudor Monarch / 機芯：MT5662-2U型自動。

Ulysse Nardin | Super Freak 
今年錶展，雅典貴精不貴多，只推出一款超複雜的Super Freak，藉以慶祝品牌自1846年創立至今180周年，以及Freak系列誕生25周年。屬於系列最頂級的Super Freak可說是正如其名的超級怪胎，搭載的UN-252自動機芯以多達511個零件組成，單是組裝便需50小時。腕錶擁有極複雜的結構，但目的居然只為顯示時、分和秒，雅典今次以極其精彩的方式示範何謂「簡單複雜化」。
整個機芯本身就是一個巨型飛行卡羅素，每小時自轉一圈，所以機芯超過97%的零件都在活動中。機芯中軸的末端以一個小箭頭用作指示分鐘，錶盤外側另設一個大箭頭指示小時，而在分鐘箭頭側，就首次於Freak系列出現以轉盒方式呈現秒鐘顯示。除會自轉，機芯的中軸兩側各有一個傾斜10度的飛行陀飛輪，以一分鐘一圈的速度自轉，而Super Freak亦是世界首款融合雙陀飛輪和卡羅素於一身的自動腕錶。兩個陀飛輪是靠全球最細小的差速器（直徑只有5mm）和全球最細小的萬向軸（直徑4.8mm）來平衡兩者的速率。要做到如此精細又同時確保機芯運作精準，機芯的零件精確度已達驚人的微米級數！

Ulysse Nardin Super Freak / 錶殼：44mm白金 / 機芯：UN-252自動 / 限量：50枚 / 售價：$2,752,000。
Ulysse Nardin Super Freak / 錶殼：44mm白金 / 機芯：UN-252自動 / 限量：50枚 / 售價：$2,752,000。
Ulysse Nardin Super Freak / 機芯：UN-252自動。
Ulysse Nardin Super Freak / 機芯：UN-252自動。

Chopard | L.U.C 1860 Chronometer 
蕭邦Fleurier製錶工坊於1996年成立，今年正好30周年。品牌特別復刻錶廠於1997年推出的首款L.U.C 1860腕錶，錶殼改以品牌自家研發的Lucent Steel可持續鋼材製作，配上色調來自錶廠附近同名河流的「阿勒斯藍」璣鏤圖案錶盤，並搭載演變自原版的L.U.C 96.40-L自動機芯，機芯精準度獲COSC認證，整枚腕錶更取得代表最高品質的日內瓦印記。僅限於品牌專門店發售。

Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 錶殼：36.5mm Luncent Steel再生不鏽鋼 / 機芯：L.U.C 96.40-L自動 / 售價：$208,000。
Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 錶殼：36.5mm Luncent Steel再生不鏽鋼 / 機芯：L.U.C 96.40-L自動 / 售價：$208,000。
Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 機芯：L.U.C 96.40-L自動。
Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 機芯：L.U.C 96.40-L自動。

Chopard | L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition 
跳時是這兩年於錶界的大熱功能，蕭邦今年帶來兩款全新的麥稈鑲嵌特別版跳時錶，錶盤是以人手細工鑲嵌工藝將麥稈拼貼成細緻的蜂巢紋理。一款以符合倫理道德標準的玫瑰金錶殼，搭配藍色麥稈鑲嵌的錶盤；另一款就將符合倫理道德標準的黃金錶殼，搭配以天然色澤的麥稈鑲嵌的錶盤。兩款腕錶均搭載具備8 天動力儲備的L.U.C 98.06-L手上鏈機芯，同樣取得日內瓦印記。

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 錶殼：40mm黃金或玫瑰金 / 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈 / 限量：各8枚 / 售價：$565,000。
Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 錶殼：40mm黃金或玫瑰金 / 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈 / 限量：各8枚 / 售價：$565,000。
Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition，玫瑰金錶殼，搭配藍色麥稈鑲嵌的錶盤。
Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition，玫瑰金錶殼，搭配藍色麥稈鑲嵌的錶盤。
Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈 。
Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈 。

Zenith | Chronomaster Sport Skeleton 
人氣高漲的Chronomaster Sport，今年迎來全新鏤空版，利用漸變黑色透明藍寶石錶盤配合鏤空機芯，將腕錶的機械感展露無遺，更將錶盤的層次感推向新高度。三個計時小盤則按照1969年原版採用經典的灰、碳灰和藍色，保留腕錶向原版致敬的懷舊味道。新錶備有兩款不鏽鋼、玫瑰金和限量10枚的鑲鑽玫瑰金共四個版本。

Zenith Chronomaster Sport Skeleton備有兩款不鏽鋼、玫瑰金和限量10枚的鑲鑽玫瑰金共四個版本。
Zenith Chronomaster Sport Skeleton備有兩款不鏽鋼、玫瑰金和限量10枚的鑲鑽玫瑰金共四個版本。
Zenith Chronomaster Sport今年推出全新鏤空版，利用漸變黑色透明藍寶石錶盤配合鏤空機芯。
Zenith Chronomaster Sport今年推出全新鏤空版，利用漸變黑色透明藍寶石錶盤配合鏤空機芯。
Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 錶殼：41mm不鏽鋼或玫瑰金 / 機芯：El Primero 3600 SK自動 / 售價： $127,500（不鏽鋼）、$238,700（玫瑰金）、$862,400（鑲鑽玫瑰金）。
Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 錶殼：41mm不鏽鋼或玫瑰金 / 機芯：El Primero 3600 SK自動 / 售價： $127,500（不鏽鋼）、$238,700（玫瑰金）、$862,400（鑲鑽玫瑰金）。
Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 售價：$862,400（鑲鑽玫瑰金）。
Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 售價：$862,400（鑲鑽玫瑰金）。

Zenith | G.F.J. Bloodstone 
又見到G.F.J.這名字？！Zenith去年為慶祝品牌面世160周年時，不是已推出了以創辦人Georges Favre-Jacot名字命名的G.F.J.腕錶了嗎？沒錯，去年那款限量160枚的慶生版是以鉑金錶殼搭配藍色青金石和貝母錶盤，今年這款G.F.J.就改以黃金錶殼搭配綠色的血石和貝母錶盤，色調比去年那款溫暖得多，而且今次限量161枚，代表品牌今年踏入161周年。

Zenith G.F.J. Bloodstone / 錶殼：39.15mm黃金 / 機芯：135型手上鏈 / 限量：161枚 / 售價：$398,600。
Zenith G.F.J. Bloodstone / 錶殼：39.15mm黃金 / 機芯：135型手上鏈 / 限量：161枚 / 售價：$398,600。
Zenith G.F.J. Bloodstone / 機芯：135型手上鏈。
Zenith G.F.J. Bloodstone / 機芯：135型手上鏈。


文：Gavin Ho & Maisie Lau   圖：大會及品牌提供

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
17小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
19小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇實物網上落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
18小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
20小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
15小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
16小時前
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
東張西望｜待嫁貌美港女「美容變毀容」  全面紅腫流膿影響視力  美容師老公狂侮辱：報警啦
影視圈
12小時前
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
影視圈
14小時前
星島申訴王｜開篋忘記密碼 網上教奇招自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱神技
02:40
星島申訴王｜開篋忘記密碼網上5種方法自救 記者實測「無碼解鎖」行李箱
申訴熱話
2小時前