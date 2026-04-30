日內瓦《鐘錶與奇蹟》I — Patek Philippe/Rolex/Tudor/Ulysse Nardin/Chopard/Zenith周年紀念作表彰品牌工藝

2026年的《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展特輯，我們會以不同主題將參展品牌分類。今期先介紹多個不約而同以周年誌慶為題推出紀念版新錶的品牌，當中有的與品牌創立年份相關，也有為專屬技術面世慶生。今年既是勞力士Oyster蠔式防水錶殼誕生100周年，亦是帝舵品牌創立的100周年，另一邊廂又正是百達翡麗最受歡迎的Nautilus系列誕生50周年。此外，2026年亦是Ulysse Nardin品牌創立180周年，同時是旗下的Freak系列誕生25周年。另還有Chopard L.U.C錶廠建立的30周年，而Zenith則很有趣地以推出新版G.F.J.來慶祝品牌創立161周年。

2026年《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展開幕首天，近300位嘉賓出席啟動儀式，包括 日內瓦政府官員、官方代表、國際記者、合作夥伴，以及參與活動的供應商。

2026年《鐘錶與奇蹟》日內瓦高級鐘錶展剛於4月20日圓滿落幕。

今年展期一如往年為期八日，4月14日開鑼，首4天只供業內人士及傳媒進場，4月18至20日為公眾開放日。

Patek Philippe | Nautilus 5610/1P-001；5810/1G-001；5810G-001 及958G-001

於1976年面世的Nautilus系列，今年歡慶50周年，當然要推出限量版紀念作品。整個50周年Nautilus系列共有三款腕錶及一款座枱鐘。新尺寸的38mm鉑金版5610/1P-001，錶殼僅厚6.9mm， 9時位置鑲嵌一顆鑽石作為低調標記。5810/1G- 001及5810G-001均為白金版本，同樣是41mm錶款，前者搭配白金鏈帶，後者的錶盤鑲嵌長方形鑽石時標，並搭配海軍藍色複合材質錶帶。三款腕錶皆搭載超薄240自動機芯，錶底可透視刻有「50 1976–2026」周年紀念字樣的22K金微型擺陀。至於首度登場的958G-001座枱鐘/懷錶，錶徑50.65mm，厚度僅13.5mm。藍色水平橫紋浮雕錶盤，搭配鑲嵌長方形鑽石的白金立體時標，具備瞬跳指針日期顯示、瞬跳視窗星期顯示。

Patek Philippe | Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001

Cubitus系列今年推出首款超級複雜功能的5840P-001萬年曆腕錶，更首次為此系列帶來鏤空設計錶款，經典藍色橫紋幻化成猶如百葉簾的鏤空橫間，透視內載的全新研發且特別為45mm鉑金八角方形錶殼量身訂製的28-28 Q SQU方形自動機芯。此機芯由313枚零件組成，亦用上單色美學設計，同時具備12及24小時制時、分、秒、日期、星期、月份、閏年周期和月相顯示。錶面的三個全曆顯示小圓盤分別放於3、6、9點位置，錶殼的6點位置下方低調鑲有一顆長方形切割鑽石。

Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 錶殼：45mm鉑金 / 機芯：28-28 Q SQU自動 / 售價：$1,365,100。

Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 機芯：28-28 Q SQU自動。

Rolex | Oyster Perpetual 41

勞力士Oyster的蠔式錶殼是全球首款防水錶殼，於1926年面世並取得專利， 今年正好100周年。作為周年紀念版的Oyster Perpetual 41屬金鋼錶款，其細節設計皆可見是向百年傳奇致敬。腕錶的外圈與錶冠均以黃金鑄造，配搭蠔式鋼錶殼及錶帶，錶盤選用典雅又時尚的石板灰色，6點鐘位鐫刻「100 YEARS」字樣，錶冠亦鐫刻浮雕數字「100」。細心留意分鐘軌道，會發現每五分鐘的刻度皆以綠色標示，呼應「ROLEX」字樣的品牌經典綠色。這款全新Oyster Perpetual 41具有品牌於2026年全面升級的頂級天文台精密時計認證標準。

Rolex Oyster Perpetual 41 / 錶殼：41mm蠔式鋼及黃金 / 機芯：3230型自動 / 售價：$78,000。

Rolex Oyster Perpetual 41 / 機芯：3230型自動。

6點鐘位鐫刻「100 YEARS」字樣。

錶冠鐫刻浮雕數字「100」。

Rolex | Oyster Perpetual 36

錶盤布滿由色彩繽紛的「ROLEX」字樣拼砌成圖案的Oyster Perpetual 36，讓人一見就感受到歡樂氣息，完美配合慶生主題。勞力士早於1970年代末已推出紀念花紋圖案，今次以多色彩設計將經典圖案換上新面貌。圖案製作採用至少十種對比色彩交織，這些色彩並非一次能完成着色，而是透過極致精準度的移印工藝製作，確保漆面圖案上的線條、形狀與字母皆精確定位及清晰呈現。新錶搭載的3230型自動上鏈機芯，結合藍色Parachrom游絲及Chronergy擒縱系統，動力儲備約70小時。

Rolex Oyster Perpetual 36 / 錶殼：36mm蠔式鋼 / 機芯：3230型自動 / 售價：$54,400。

Rolex Oyster Perpetual 36 / 機芯：3230型自動。

Tudor | Black Bay 54

今年是帝舵品牌創立100周年，新作中正有亮眼的經典潛水錶系列Black Bay 「藍色款」腕錶。新登場的Black Bay 54，37mm不鏽鋼錶殼配以藍中帶紫的標誌性「帝舵藍」放射紋錶面，以及簡化刻度的單向旋轉錶圈。內部搭載MT5400自動上鏈機芯，具備瑞士官方天文台COSC認證，動力儲備70小時，防水性能200米。此錶分別搭配不銹鋼三鏈節「鉚釘」錶帶或橡膠錶帶，均配備「T-fit」快速調節帶扣。

Tudor Black Bay 54 / 錶殼：37mm不鏽鋼 / 機芯：MT5400型自動 / 售價：$34,300（鋼帶）。

Tudor Black Bay 54 / 錶殼：37mm不鏽鋼 / 機芯：MT5400型自動 / 售價：$32,600（橡膠帶）。

Tudor | Monarch

復古味濃的Monarch腕錶，絕對是穿搭正裝的不二之選。39mm不鏽鋼錶殼，搭配一體式鏈帶。滿載古雅氣息的深香檳色錶盤，其色調紋理與源於古埃及的莎草紙相似。錶面特別以懷舊感十足的「California Dial」設計，10點至2點時標採用羅馬數字，而4點至8點則用上阿拉伯數字。內部搭載MT5662-2U型自動機芯，具備COSC及METAS認證，透過藍寶石底蓋可見飾有珍珠紋、日內瓦波紋及18K金雙向擺陀，約65小時動力儲存。

Tudor Monarch / 錶殼：39mm不鏽鋼 / 機芯：MT5662-2U型自動 / 售價：$42,800。

Tudor Monarch / 機芯：MT5662-2U型自動。

Ulysse Nardin | Super Freak

今年錶展，雅典貴精不貴多，只推出一款超複雜的Super Freak，藉以慶祝品牌自1846年創立至今180周年，以及Freak系列誕生25周年。屬於系列最頂級的Super Freak可說是正如其名的超級怪胎，搭載的UN-252自動機芯以多達511個零件組成，單是組裝便需50小時。腕錶擁有極複雜的結構，但目的居然只為顯示時、分和秒，雅典今次以極其精彩的方式示範何謂「簡單複雜化」。

整個機芯本身就是一個巨型飛行卡羅素，每小時自轉一圈，所以機芯超過97%的零件都在活動中。機芯中軸的末端以一個小箭頭用作指示分鐘，錶盤外側另設一個大箭頭指示小時，而在分鐘箭頭側，就首次於Freak系列出現以轉盒方式呈現秒鐘顯示。除會自轉，機芯的中軸兩側各有一個傾斜10度的飛行陀飛輪，以一分鐘一圈的速度自轉，而Super Freak亦是世界首款融合雙陀飛輪和卡羅素於一身的自動腕錶。兩個陀飛輪是靠全球最細小的差速器（直徑只有5mm）和全球最細小的萬向軸（直徑4.8mm）來平衡兩者的速率。要做到如此精細又同時確保機芯運作精準，機芯的零件精確度已達驚人的微米級數！

Ulysse Nardin Super Freak / 錶殼：44mm白金 / 機芯：UN-252自動 / 限量：50枚 / 售價：$2,752,000。

Ulysse Nardin Super Freak / 機芯：UN-252自動。

Chopard | L.U.C 1860 Chronometer

蕭邦Fleurier製錶工坊於1996年成立，今年正好30周年。品牌特別復刻錶廠於1997年推出的首款L.U.C 1860腕錶，錶殼改以品牌自家研發的Lucent Steel可持續鋼材製作，配上色調來自錶廠附近同名河流的「阿勒斯藍」璣鏤圖案錶盤，並搭載演變自原版的L.U.C 96.40-L自動機芯，機芯精準度獲COSC認證，整枚腕錶更取得代表最高品質的日內瓦印記。僅限於品牌專門店發售。

Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 錶殼：36.5mm Luncent Steel再生不鏽鋼 / 機芯：L.U.C 96.40-L自動 / 售價：$208,000。

Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 機芯：L.U.C 96.40-L自動。

Chopard | L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition

跳時是這兩年於錶界的大熱功能，蕭邦今年帶來兩款全新的麥稈鑲嵌特別版跳時錶，錶盤是以人手細工鑲嵌工藝將麥稈拼貼成細緻的蜂巢紋理。一款以符合倫理道德標準的玫瑰金錶殼，搭配藍色麥稈鑲嵌的錶盤；另一款就將符合倫理道德標準的黃金錶殼，搭配以天然色澤的麥稈鑲嵌的錶盤。兩款腕錶均搭載具備8 天動力儲備的L.U.C 98.06-L手上鏈機芯，同樣取得日內瓦印記。

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 錶殼：40mm黃金或玫瑰金 / 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈 / 限量：各8枚 / 售價：$565,000。

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition，玫瑰金錶殼，搭配藍色麥稈鑲嵌的錶盤。

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 機芯：L.U.C 98.06-L手上鏈 。

Zenith | Chronomaster Sport Skeleton

人氣高漲的Chronomaster Sport，今年迎來全新鏤空版，利用漸變黑色透明藍寶石錶盤配合鏤空機芯，將腕錶的機械感展露無遺，更將錶盤的層次感推向新高度。三個計時小盤則按照1969年原版採用經典的灰、碳灰和藍色，保留腕錶向原版致敬的懷舊味道。新錶備有兩款不鏽鋼、玫瑰金和限量10枚的鑲鑽玫瑰金共四個版本。

Zenith Chronomaster Sport Skeleton備有兩款不鏽鋼、玫瑰金和限量10枚的鑲鑽玫瑰金共四個版本。

Zenith Chronomaster Sport今年推出全新鏤空版，利用漸變黑色透明藍寶石錶盤配合鏤空機芯。

Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 錶殼：41mm不鏽鋼或玫瑰金 / 機芯：El Primero 3600 SK自動 / 售價： $127,500（不鏽鋼）、$238,700（玫瑰金）、$862,400（鑲鑽玫瑰金）。

Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 售價：$862,400（鑲鑽玫瑰金）。

Zenith | G.F.J. Bloodstone

又見到G.F.J.這名字？！Zenith去年為慶祝品牌面世160周年時，不是已推出了以創辦人Georges Favre-Jacot名字命名的G.F.J.腕錶了嗎？沒錯，去年那款限量160枚的慶生版是以鉑金錶殼搭配藍色青金石和貝母錶盤，今年這款G.F.J.就改以黃金錶殼搭配綠色的血石和貝母錶盤，色調比去年那款溫暖得多，而且今次限量161枚，代表品牌今年踏入161周年。

Zenith G.F.J. Bloodstone / 錶殼：39.15mm黃金 / 機芯：135型手上鏈 / 限量：161枚 / 售價：$398,600。

Zenith G.F.J. Bloodstone / 機芯：135型手上鏈。



文：Gavin Ho & Maisie Lau 圖：大會及品牌提供