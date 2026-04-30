頂尖小提琴家柳愛莎｜當一個音樂家 不談情只說「愛」

「愛」這主題，在創作世界裏，幾乎被說到不能再說。 於是，我們會問：還可以說甚麼？Esther Yoo 選擇再說一次——但她沒有給答案，只是把話題說得更誠實一點。16歲在西貝流士國際小提琴大賽得獎，她很早已進入主流視野。之後與頂尖樂團、指揮合作，錄音以協奏曲為主，一切都很「正確」。但《Love Symposium》，明顯不是這一種正確。

這張專輯不再問「我可以演得多好」，而是問：「我想說什麼？」我問她：為什麼是「愛」？她說：「愛是一個非常普遍的主題，跨越時間與文化。」但她很快補充：「很多人只會把愛聯想到浪漫、快樂，但現實中的愛，複雜得多。」

不同形式的愛的對話

這張專輯的起點，是Bernstein的《Serenade》，靈感來自柏拉圖《Symposium》。「我在學這首曲子的時候，也在讀 Plato。那是一場關於不同形式的愛的對話。」然後，她輕輕地說：「那段時間，我自己也正在經歷很多關於愛的感受。」音樂、哲學與個人經驗，在同一時間交疊。她提到一句關鍵的話：「我的老師一直提醒我，每做一張專輯，都要有一個意義。」在今天，這句話變得特別現實 ——當同一套作品被演繹過無數次，問題就變成：為甚麼需要另一個版本？為甚麼是你？她的方法，是選擇成為一名說故事的人。「人會因為故事，而與音樂產生連結。」

在《Serenade》裏，這個「故事」變得很具體。「每一個樂章，都對應不同的觀點。很多地方就像不同的人在說話——有敘述，有對話，也有辯論。」而她的角色，是讓這些聲音被聽見。

交響樂改編成室內樂

專輯另一個關鍵，是Mahler的《Adagietto》。她做了一個很多人未必會做的選擇——把一首極度宏大的交響樂樂章，改編成室內樂。「因為一段經歷，我重新認識這首作品。」她想保留那種「重新聽到」的感覺，於是選擇把音樂之間的距離拉近。當然，這是一個有風險的決定。「這是一首太經典的作品，甚至有點像不能碰。」她自己也知道。但她更清楚一件事：「我最不想做的，是把它變成獨奏加伴奏。」這句話，其實已經說明了她的原則。 她形容這是自己「最個人」的一張專輯。「我現在更了解自己，也更願意分享自己。」成長，也許不是突破，而是開始不再需要隱藏太多。

談到社交媒體，她說：「它同時是幫助，也是挑戰。」「你會開始在意，演算法『想要』甚麼。」 而那個「想要」，未必來自音樂。但音樂以外，她更關心另一件事。「很多年輕音樂學生會透過社交媒體與我互動，但他們問我的，往往不只是技巧，而是壓力、焦慮、不確定感。」這些東西很少在音樂學院被討論，卻幾乎每個人都會經歷——她也不例外。於是，她完成心理健康訓練，成為mental health first aider。「這是我目前很熱衷的一件事。」她很早贏過比賽，但她說：「它是一個很好的訓練，但不應該是終點。」真正的問題是：「你想成為甚麼樣的音樂家？」成長於不同文化之間，她曾經覺得自己不屬於任何地方。但到最後，她認為：「在自己的內在建立穩定，才是最重要。」

訪問最後，我問她：如果這張專輯是一場聚會，你希望大家帶走甚麼？她想了一下。「也許，是去思考自己生命中的愛。」有些音樂，是讓你記住旋律。有些，是讓你記住演奏者。而有一些——是讓你開始看到自己。

文：Rudi Leung 圖：作者提供