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法國五月2026活動推介！香氣哲學工作坊/酒店主題下午茶 感受法式精緻浪漫

Art Can
更新時間：09:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-25 HKT

法國五月2026｜一年一度的「法國五月」藝術節即將展開，今年繼續帶來文化與藝術盛宴！其中連續第10年與法國五月聯辦的Parfumerie Trésor精品香水專門店，將舉辦多場「感官哲學工作坊」，由香港中文大學哲學系高級講師盧傑雄博士主持，讓參與者透過香氣探討法國哲學家笛卡兒的方法論；香港麗晶酒店推出特色主題下午茶，融合法式糕點的工藝與港人摯愛的味道，誠邀大家在這個五月享受香氣哲學與法式美食！

法國五月感官哲學工作坊 用香氣探討哲學家笛卡兒方法論

一年一度的「法國五月」（French May）即將展開，今年精彩活動浪接浪，其中已連續第10年與「法國五月」聯辦活動的Parfumerie Trésor精品香水專門店，今年將舉辦多場感官哲學工作坊，由哲學教授盧傑雄博士（Dr Alex Lo）主持，讓對香水和哲學感興趣的大眾一同參與。

盧傑雄博士為香港中文大學哲學系高級講師、香港實踐哲學學會創會會長以及香港哲學諮詢師協會董事等。專長於易學、思辯學、倫理學、儒道佛思想，曾於各學術期刊發表多篇學術論文，著作有《思考攻略》（合著）、《批判思考》（合著）。

在工作坊「懷疑的香氣」環節中盧博士將引領參與者，追隨專名法國哲學家、數學家和科學家勒內‧笛卡兒（Descartes）的方法論，印證「我思，故我在」的哲學基石，其方法論的核心要點包括：普遍懷疑（Methodological Doubt）、分析與分解（Analysis）、綜合與排序（Synthesis）及窮盡與審查（Enumeration）。工作坊將用上四款法國著名香水，包括Aurora L’Appartement de Madam de Florian、Jovoy Paris Musc Pallas、Jeroboam Hauto以及Ex Idolo Lucid Dream。該工作坊不僅是哲學討論，更是一場以香氣為語言的深度體驗。

  • 日期：2026年5月2日（六）、13日（三）、23日（六）、27日（三）
  • 時間：6:30pm至8:00pm（三）、3:00pm至4:30pm（六）
  • 地點：尖沙咀圓方2樓2078 號舖Parfumerie Trésor精品香水專門店
  • 費用：$380（$200可用作全數購買任何產品，需於工作坊當日即場單一消費滿 $1,000或以上）
  • 查詢：6510 0922（WhatsApp）

香港麗晶酒店Ｘ法國五月 「致香港的情書」下午茶

香港麗晶酒店與法國五月藝術節合作推出「致香港的情書 — 東方與西方相遇之地」主題下午茶， 由行政糕餅總廚楊焯賢及大堂酒廊主廚葉智凱聯手創作，以法式糕點的工藝與詩意，重新演繹香港人摯愛的味道與集體記憶。開場以法式馬鈴薯大蔥冷湯配 XO 醬作為開胃小品，隨後登場的鹹點有以Oscietra魚子醬華麗點綴的芝麻蝦多士、注入 Périgord黑松露蓉「叉燒」酥，以及迷你菠蘿包夾入鵝肝凍配紅洋蔥果醬；至於甜點方面，延續三款精緻之作，有杏桃花籃、香港歌劇院蛋糕及巴黎香港布雷斯特泡芙，以玩味手法重塑經典法式糕點。

不少得還有新鮮出爐的烘焙糕點，本地龍眼蜜瑪德蓮及經典千層酥棒，佐自家製檸檬茶果醬及香草法式鮮忌廉 ，並配搭精選茗茶或新鮮沖泡咖啡，為這趟精心策劃的美味旅程劃上完美句號。

  • 日期：2026年5月1日至30日
  • 時間：星期一至五3:00pm至6:00pm；星期六、星期日及公眾假期12:00nn至6:00pm
  • 地點：香港麗晶酒店大堂酒廊
  • 價錢：$888（兩位）或$488（一位），需另收加一服務費
  • 訂座：https://www.sevenrooms.com/experiences/rhklobbylounge
  • 查詢：2313 2313

同場加映：法國五月2026沉浸式大展 與《蒙娜麗莎》的私密對話 重現文藝復興光輝

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