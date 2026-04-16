法國五月2026沉浸式大展 與《蒙娜麗莎》的私密對話 重現文藝復興光輝

法國五月藝術節今年以「文藝再興」為主題，帶來連串精彩節目。其中最矚目的焦點，是與羅浮宮攜手呈獻的沉浸式展覽《邂逅蒙娜麗莎‧文藝復興的再現》，將於5月1日至7月27日在沙田香港文化博物館展出。

《蒙娜麗莎》乃法國國寶，畫作繪於白楊木板上，歷經逾五百年，頂部已出現裂痕，無法離開羅浮宮巡展。為此，展覽利用紅外線、紫外線及X光等科學掃描技術，揭示肉眼看不見的細節——底層草圖、顏料下的裂紋、達文西的修改痕跡，讓觀眾深入了解「暈塗法」的精妙。巴黎沉浸式大皇宮的高級創意監製Isabelle Jouve表示，展覽以六個章節、多感官體驗呈現，全息投影的蒙娜麗莎更會親自「說話」，訴說身世。

展品還包括由法國國家文藝復興博物館及意大利米蘭昂布羅修藝術博物館借出的珍貴藝術作品，以及雕塑複製品。互動遊戲「現場繪畫」讓觀眾畫下自己的蒙娜麗莎，匯集成獨特濕壁畫。展覽亦回顧1911年畫作失竊事件，並介紹達文西的時代背景。

法國五月文化大使林嘉欣早前在羅浮宮閉館日親身與《蒙娜麗莎》近距離對話，形容「太難忘」。她認為藝術節不斷進化，融入VR、AI等科技，讓經典煥發新生。

法國五月2026「文藝再興」 從沉浸藝術到電音馬戲

一期一會，法國五月藝術節如約而至，為香港帶來最多元的法國文化風貌。今年以「文藝再興」為主題，節目橫跨視覺藝術、音樂、舞蹈、馬戲等多個領域，展現法國創意的多元與深度。旗艦展覽《邂逅蒙娜麗莎‧文藝復興的再現》由羅浮宮博物館及巴黎沉浸式大皇宮聯手製作，運用數碼科技與珍貴原作，引領觀眾走進達文西的世界。

展覽透過高解析度掃描，揭示畫作底層的秘密，並以全息投影讓蒙娜麗莎「親自」迎接訪客。同場展出《文藝復興的再現》部分，帶來法國國家文藝復興博物館及米蘭昂布羅修藝術博物館的藏品，呈現文藝復興時期的藝術成就。展覽免費入場，展期至7月27日。

法國五月2026重點節目巡禮

電音狂歡：DJ Snake維港首演

5月8日，法國電音大師DJ Snake將首度在香港舉辦大型露天音樂會，以維港天際線為舞台，帶來震撼電音之夜。演出陣容包括Higher Brothers、DJ Wordy，以及DJ Fabsabs與DJ Steffunn。

舞蹈與馬戲：身體的詩意與力量

香港舞蹈團聯手法國五月，推出原創作品《之間──吳冠中水墨行》，取材自「留法三劍俠」之一吳冠中的畫作，將水墨點線面化為流動的肢體語言。王菀之參與創作，法國燈光設計師Dominique Drillot與數碼影像設計師Sophie Laly聯手，呈現東西方美學的碰撞。5月22至24日於香港文化中心大劇院上演。

「鮮于睿權與艾爾米爾四重奏」

首位贏得范克萊本國際鋼琴大賽冠軍的韓國演奏家鮮于睿權，以收放自如又極具穩定性的演繹見稱，在范克萊本彈奏法國作曲家拉威爾的《圓舞曲》獲得高度讚賞。 他將帶來獲獎曲目拉威爾的《圓舞曲》，更會夥拍艾爾米爾四重奏，演奏法朗克的鋼琴五重奏。來自巴黎的艾爾米爾四重奏，將演奏德布西的弦樂四重奏，以及樂團首張專輯收錄的貝多芬「拉祖莫夫斯基四重奏」，為這套高難度的作品添一點法國韻味。5月12日於香港大會堂公演。

羅玧宣× Bojan Z爵樂香頌

5月1日，國際知名爵士歌手羅玧宣與屢獲殊榮的鋼琴家Bojan Z 攜手於香港大會堂呈現跨界音樂會，打破界限。從Björk到Nina Simone，從巴爾幹爵士到巴黎風情，帶來震撼重釋與大膽對話。

「以身相承」

5月8日至17日，由CNAC法國國家馬戲藝術中心演出VOÛTE，融合音樂與視覺藝術，於大館檢閱廣場帶來驚喜與歡樂。

藝術節亦準備多元化活動，包 括大師班、工作坊、放映會和講座，深化觀賞體驗。欲了解更多， 請參考法國五月網站：https://www.frenchmay.com。

《邂逅蒙娜麗莎·文藝復興的再現》