敲擊獨奏會的挑戰 余林橞 如果沒有樂器｜流水帳

余林橞（Karen）不是那種安於本份的敲擊樂手。她既玩敲擊樂，也做聲音藝術、策展，不僅樂團、舞團、劇團，就連藝廊也邀她表演，她剛在新成立的藝文空間GOLD，敲響Peter Robinson的大型鋁製雕塑作品，「聲音有沒有趣？肯定不是最Resonant，但我怎樣令它發出有趣的聲音？」就是想作出不同嘗試跟挑戰，也不願被樂器局限，「可以讓所有東西成為樂器。」敲擊樂對她是甚麼？追求絕對準確，是否最重要？「還是應該回到聽覺和審美觀？」除了演繹別人的作品，怎樣創作，也是一個課題。她似乎找到了新方向。

敲擊獨奏音樂會

Karen即將帶來敲擊獨奏音樂會《Three Movements for Percussionist》。雖然喚作獨奏會，但她更想挑戰獨奏會的表演模式，「何謂獨奏？一場Recital，就能確立我是一個怎樣的藝術家？」是要炫技？有多少「貨」？甚麼類型的音樂都能駕馭？「作為一個表演者，除了敲擊樂，我還有甚麼表演實踐？」她說，十九世紀前的獨奏會，是「派台新歌」、「新曲加精選」，她的獨奏會亦然，「獨奏會是個人試驗場，除了炫技，還是自我挑戰。」

是次演出共有四首曲目，有趣的是，樂器一直減少。揭開序幕的，是香港作曲家李一葦為她創作、燈光藝術家陳一云參與其中的《爍》，今年2月首演，挑戰不少，她得把Drum Set從頭學起，手腳並用，十分忙碌。第二首Sarah Hennies的《Psalm 3》，去蕪存菁，樂器只得一個木魚，「我會說，空間都是一種樂器。」把觀眾的意識拉回來，覺察這一刻在這個空間聽到這些聲音，「Sarah Hennies是一位我很景仰的作曲家，她的作品不是要追求精準、完美呈現，而是有這樣的概念、可以這樣執行。」對她來說，《Psalm 3》更像概念藝術。

身體作為樂譜

第三首曲目，也是「精選」——曾演出多次、對她十分重要的Vinko Globokar《?Corporel》，以身體作為樂器，「與其說是一首敲擊樂作品，不如說是一個敲擊樂手怎樣面對自己的身體。」早於讀書時代，她已玩過這首作品，作曲家對她說：「你太年輕了。」她當時不理解對方的意思。五年前，她為港大繆思樂季「薄暮樂敘」示範講座《葛洛波卡的敲擊樂》，再度演繹該作，一個偌大的舞台，沒有樂器，只剩下自己，十分赤裸，卻令她更認識自己，「必須很熟悉自己的身體，能發出甚麼聲音？有甚麼選擇？」



除了說話、鼻鼾、呵欠、叫喊，還有皮膚、頭髮，以至敲打頭部、骨骼的聲音，「最瘋狂是腳板底的聲音！」發出的聲音因人而異，男的女的、壯的瘦的、有毛髮的沒毛髮的，都有分別，「作曲家本來寫給男樂手演奏，我作為女樂手，怎樣協商、怎樣演繹？」如今再次演出，她發覺身體有了變化，沒從前那麼瘦，頭髮短了，「打」自己的感覺不同了，而她終於明白當天作曲家的話，「身體不只成為樂器，還是樂譜。」



最後一曲，是她與編舞家李偉能、作曲家劉曉江共同創作的《Three Movements for Percussionist》世界首演，跟《?Corporel》異曲同工，讓身體成為一個檔案庫，從一首十多年前演出過的作品出發，卻以一個特殊方式重新演繹，不用樂器，只通過說話、歌唱、做動作，就像解剖一個敲擊樂手在做甚麼，也涉及記憶落差，「沒有樂器，沒有自己，只有記憶。」那是某種「無」的狀態。

《Three Movements for Percussionist》 余林橞敲擊獨奏音樂會

文：黃子翔 圖：受訪者提供