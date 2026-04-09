Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」極罕珍品4月下旬蘇富比登場

Art Can
更新時間：10:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-09 HKT

對於腕錶及珠寶收藏家而言，卡地亞（Cartier）是擁有非一般地位的品牌名字。早已被認定是20世紀最具代表性的設計品牌，無論是出自此法國名家的珍貴古董，還是當代經典作品，總是吸引全球收藏家的關注。這個4月份，蘇富比將會舉行「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」現場拍賣，據悉這亦是有史以來規模最大、最全面的卡地亞古董腕錶收藏首現市場，相信反應定必超越預期。
是次亮相拍場的古董腕錶珍品逾300枚，可以想像其規模是何其震撼，這批珍稀藏品不單止紀錄卡地亞過去一個世紀的製錶歷史，當中更包羅來自卡地亞巴黎、倫敦及紐約各分部的重要典藏。此系列將於今年4月至12月期間，陸續在蘇富比倫敦、日內瓦、紐約及香港舉行的「珍貴名錶」拍賣會中亮相，預計拍賣成交額將逾1,500萬美元。

腕錶造型大師 卡地亞時計美妙形韻

卡地亞一向擁有腕錶造型大師（Master of Shapes）的美譽，無論是方是圓，還是不規則形狀，從辨識度極高的Tank系列，以至大膽前衛的Crash系列，又或是Baignoire Allongée腕錶的精緻比例，超越百年蛻變，出自品牌獨特設計的經典腕錶，總是具備一份與別不同的專屬魅力。
是次「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」的首場拍賣，將於4月24日率先在香港舉行，領銜拍品是一枚約於1987年製的極致稀有黃金不規則橢圓形卡地亞倫敦Crash腕錶。

卡地亞古董焦點拍品 展現前衛創意  

卡地亞Crash腕錶以其超現實、不對稱的造型而聞名，徹底顛覆傳統製錶的設計慣例。這款腕錶最初由卡地亞倫敦於1967年構思，體現了1960年代的文藝革命與實驗時期的前衛精神。卡地亞Crash系列開創了破格的變形創作模式，這有別於過往僅在錶殼形狀上呈現不規則元素的非對稱腕錶，此系列是從錶殼到錶盤作整體性的造型扭曲，它不僅展現出獨特的輪廓，更呈現有如融化或被壓扁般的有趣視效，其帶來的超現實感，成功改寫了傳統的腕錶設計觀念。據估計，1967年至1970年間生產的原版卡地亞倫敦Crash腕錶不到12枚，使其成為當今卡地亞最稀有且最受追捧的腕錶之一。今次展出的這枚1987年製的珍品，乃出產自當年僅有的三枚之一，極其珍稀。 
除了估價高達600萬港元的極罕Crash腕錶，其他重點精選還有同樣出自卡地亞倫敦的一枚約在1965至1996年製的Decagonal黃金十邊形腕錶、一枚約於1971至1972年製的Octagonal白金八角形女士腕錶、一枚約在1966至1967年製的Driver's黃金長方弧形駕駛員腕錶，以及一枚約於1968至1969年製的Baignoire白金女士橢圓形腕錶等。要是對貴金屬以外的材質，例如琺瑯等情有獨鍾，不妨留意拍品之中一枚約在1973至1974年製的卡地亞倫敦Asymétrique黃金及琺瑯不對稱腕錶，其誕生正處於被視為卡地亞倫敦Bond Street專店最富實驗精神的時期（即1967至1974年間，據蘇富比的研究顯示，該時期僅存5枚卡地亞倫敦琺瑯腕錶，是以這款腕錶絕對是極稀有的作品。

 

INFO

「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」
珍貴名錶展覽：4月15至22日
現場拍賣：4月23日
地點：蘇富比旗艦藝廊，中環干諾道中8號置地遮打
開放時間：11:00am至7:00pm（周一至六）；11:00至6:00pm（周日及公眾假期）

 

文：Maisie Lau   圖：蘇富比提供

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
14小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
4小時前
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
16小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
5小時前
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
影視圈
13小時前
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
01:09
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
即時國際
7小時前
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
22小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT