「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」極罕珍品4月下旬蘇富比登場

對於腕錶及珠寶收藏家而言，卡地亞（Cartier）是擁有非一般地位的品牌名字。早已被認定是20世紀最具代表性的設計品牌，無論是出自此法國名家的珍貴古董，還是當代經典作品，總是吸引全球收藏家的關注。這個4月份，蘇富比將會舉行「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」現場拍賣，據悉這亦是有史以來規模最大、最全面的卡地亞古董腕錶收藏首現市場，相信反應定必超越預期。

是次亮相拍場的古董腕錶珍品逾300枚，可以想像其規模是何其震撼，這批珍稀藏品不單止紀錄卡地亞過去一個世紀的製錶歷史，當中更包羅來自卡地亞巴黎、倫敦及紐約各分部的重要典藏。此系列將於今年4月至12月期間，陸續在蘇富比倫敦、日內瓦、紐約及香港舉行的「珍貴名錶」拍賣會中亮相，預計拍賣成交額將逾1,500萬美元。

腕錶造型大師 卡地亞時計美妙形韻

卡地亞一向擁有腕錶造型大師（Master of Shapes）的美譽，無論是方是圓，還是不規則形狀，從辨識度極高的Tank系列，以至大膽前衛的Crash系列，又或是Baignoire Allongée腕錶的精緻比例，超越百年蛻變，出自品牌獨特設計的經典腕錶，總是具備一份與別不同的專屬魅力。

是次「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」的首場拍賣，將於4月24日率先在香港舉行，領銜拍品是一枚約於1987年製的極致稀有黃金不規則橢圓形卡地亞倫敦Crash腕錶。

卡地亞古董焦點拍品 展現前衛創意

卡地亞Crash腕錶以其超現實、不對稱的造型而聞名，徹底顛覆傳統製錶的設計慣例。這款腕錶最初由卡地亞倫敦於1967年構思，體現了1960年代的文藝革命與實驗時期的前衛精神。卡地亞Crash系列開創了破格的變形創作模式，這有別於過往僅在錶殼形狀上呈現不規則元素的非對稱腕錶，此系列是從錶殼到錶盤作整體性的造型扭曲，它不僅展現出獨特的輪廓，更呈現有如融化或被壓扁般的有趣視效，其帶來的超現實感，成功改寫了傳統的腕錶設計觀念。據估計，1967年至1970年間生產的原版卡地亞倫敦Crash腕錶不到12枚，使其成為當今卡地亞最稀有且最受追捧的腕錶之一。今次展出的這枚1987年製的珍品，乃出產自當年僅有的三枚之一，極其珍稀。

除了估價高達600萬港元的極罕Crash腕錶，其他重點精選還有同樣出自卡地亞倫敦的一枚約在1965至1996年製的Decagonal黃金十邊形腕錶、一枚約於1971至1972年製的Octagonal白金八角形女士腕錶、一枚約在1966至1967年製的Driver's黃金長方弧形駕駛員腕錶，以及一枚約於1968至1969年製的Baignoire白金女士橢圓形腕錶等。要是對貴金屬以外的材質，例如琺瑯等情有獨鍾，不妨留意拍品之中一枚約在1973至1974年製的卡地亞倫敦Asymétrique黃金及琺瑯不對稱腕錶，其誕生正處於被視為卡地亞倫敦Bond Street專店最富實驗精神的時期（即1967至1974年間，據蘇富比的研究顯示，該時期僅存5枚卡地亞倫敦琺瑯腕錶，是以這款腕錶絕對是極稀有的作品。

INFO

「卡地亞之形韻：古董腕錶珍藏系列」

珍貴名錶展覽：4月15至22日

現場拍賣：4月23日

地點：蘇富比旗艦藝廊，中環干諾道中8號置地遮打

開放時間：11:00am至7:00pm（周一至六）；11:00至6:00pm（周日及公眾假期）

文：Maisie Lau 圖：蘇富比提供