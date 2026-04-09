LUXE STYLE │春夏珠寶色彩魔法 一飾多戴設計魅力無窮

春夏珠寶多彩美藝 Chaumet/Boucheron高級珠寶一飾多戴

前陣子，隨着多個國際時裝品牌換帥，又適逢秋冬時裝周，時尚界好不熱鬧。來到四月，是時候將焦點轉向珠寶界，各大珠寶品牌的全新系列紛紛出籠，不論是高級珠寶、精品珠寶，還是近年大受歡迎的輕珠寶，都展現各自的獨特魅力與創作風格，而色彩更恍如為作品施魔法，提升富層次感的視覺張力。春夏珠寶除了選用鑽石外，又鑲嵌繽紛多彩的寶石，迎合季節氛圍的同時，也提升品牌辨識度。祖母綠、藍寶石、紅寶石等固然艷麗，但黑、白、金在珠寶設計上也帶來強烈的色彩對比，永恆優雅。

Chaumet 藍翼展翅翱翔

被譽為「約瑟芬皇后的御用珠寶商」的法國珠寶品牌Chaumet， 創始人尼鐸（Marie -Etienne Nitot）、其兒子François -Regnault與約瑟芬皇后（Empress Joséphine）都對鳥類學着迷。約瑟芬皇后更將馬爾梅松城堡（Chateau de Malmaison）改造成鳥類保護區，飼養逾百多種鳥類。自1810年代，鳥類慢慢成為Chaumet其一設計元素，而羽翼就是鳥的象徵。從品牌歷史檔案中也可找到以水粉畫畫成、富新古典主義風格的冠冕設計，冠冕上的翅膀鑲滿鑽石並緩緩展開，體現自由與力量。全新Envol高級珠寶系列的靈感正是啟發自品牌典藏中的一對翅膀珠寶設計，更首次採用琺瑯工藝製作整個系列，由大明火琺瑯工藝打造的品牌標誌性藍調，配以深邃濃鬱的馬達加斯加藍寶石，創作出共9件各具特色且有多種佩戴方式的羽翼珠寶。其中以白金及大明火琺瑯製成、鑲嵌單顆重3.92卡的梨形馬達加斯加藍寶石及明亮式切割鑽石的羽飾冠冕，那對琺瑯羽翼可分拆成兩枚胸針，亦可以變身成面具佩戴；另有一款翅膀彷彿向內捲曲的胸針，鑲嵌單顆重4.39卡的馬達加斯加枕形切割藍寶石，亦可將之拆下懸掛在項鏈上，加添一份高雅氣息，所有的設計都貫徹品牌拿手的可變換工藝。

Boucheron 黑白色永恆優雅

Boucheron全新Histoire de Style 系列「Nom : Boucheron Prénom : Frédéric」共有四組高級珠寶作品，包括The Address項鏈、The Spark問號項鏈、The Silhousette肩飾及The Untamed項鏈，各訴說着世家故事，也同時向菲德烈克．寶詩龍的先驅精神致敬。The Address項鏈吊墜的輪廓，呼應芳登廣場的八角形布局，銳利線條配以深黑色亮漆與白金和鑽石，形成強烈的視覺對比。吊墜採用類似「鏡中鏡」效果的祖母綠形切割，鑲嵌一顆10.01卡鑽石。項圈部分的黑漆邊線環繞項間，看似一體成型，實則卻是由多個鉸接組件組成，中央的吊墜更可拆下作指環佩戴。The Untamed項鏈則以鑽石鑲嵌成常春藤藤蔓外形，藤蔓可分拆出多個組件，變成長或短問號項鏈、項圈、胸針或髮飾。

Boucheron全新Histoire de Style系列「Nom:Boucheron Prénom:Frédéric」The Address項鏈的焦點祖母綠形切 割巨鑽，重達10.01卡。

Histoire de Style系列「Nom:Boucheron Prénom:Frédéric」The SilhouetteI肩飾。

Boucheron全新Histoire de Style系列「Nom:Boucheron Prénom:Frédéric」的The Untamed項鏈以鑽石打造常春藤的藤蔓外形。

標誌性元素 再創新經典

相對價格高昂的高級珠寶系列，較為親民的選擇有Fine Jewellery（精緻珠寶）、Fashion Jewellery（時尚珠寶），同樣講究設計與工藝，又不失時尚感，最適合作潮流疊戴。部分品牌也推出Iconic Collection（s 經典系列），加入標誌性的設計元素，別具一格。如Fred的標誌性Force 10系列今年迎來60周年，特別推出全新指環系列，包括黃金、白金或玫瑰金版本，以半密鑲鑽石點綴。同步登場的Force 10 Rise珠寶系列則以黃金材質打造出兩款耳環，以及一款新增耳夾款。

Harry Winston New York系列Graffiti珠寶新作帶來不同的顏色組合，包括粉紅藍寶石搭配鑽石、藍寶石搭配鑽石等對比配色，以及全鑽石的單色版本。其中粉紅藍寶石拼帕拉伊巴碧璽特別版「H.W.」胸針，特意向SoHo藝術區致意。Buccellati全新Ghirlanda Color系列延續花環主題，新加入藍寶石、粉紅藍寶石及翠綠沙弗萊石作配搭，更見層次。品牌另一季節主打是Blossoms Color及Blossoms Sapphires系列，將藍瑪瑙、黃瑪瑙與粉色蛋白石等彩色寶石，鑲嵌於銀雕工藝花卉中，打造閃耀的繁花盛景。

文：E. Lam 圖：品牌提供