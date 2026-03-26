陳晞爾《時光刻下的我》 圓夢擔綱音樂製作人

成長是一場沒有地圖的遠行，回頭看，童年是身後那盞不滅的燈。成長路上，煩惱如潮水般湧來，兒時簡單而樸素的快樂，便顯得彌足珍貴。港大同學會書院中五學生陳晞爾，用音符寫下他對童年時光的懷念，完成了人生第一首廣東歌《時光刻下的我》，曲、詞、編、監皆由他一手包辦。歌曲已上架各大音樂平台，並派台至商業電台。這次的作品，是陳晞爾踏出音樂路的重要一步，也讓人看見一所學校如何為年輕的夢想創造一片土壤。

歌聲響起，彷彿帶着我們乘坐時光機，回到無憂無慮的年紀。這首歌不止於對過去的追憶，更包含對未來的期許。歌曲結尾，他選擇用夢想作結：「還要去做夢，漫漫長夜裏達世界遠點，一天到晚徬徨，怎麼忙形，如像我在每一刻想起的我。」無論成長多匆忙、現實多沉重，別忘了珍惜每一刻簡單的快樂；而面對未知的未來，仍要去做夢，帶着那份純真，勇敢前行。

領悟編曲的奧秘

對陳晞爾而言，音樂就像一本聲音的日記，每一段旋律，都是某個當下情緒的切片。他習慣用手機記錄自己哼唱出的旋律，待有空便在電腦上將整首歌編排出來。而讓他懂得如何將這些碎片創作成完整作品的，是港大同學會書院的CASTLE Program。這個專為中一至中三學生設計的課程，涵蓋音樂創作、藝術表達以及科技探索等多元領域。透過課程，他學會如何運用科技將內心的情感與故事轉化為旋律，讓那些稍縱即逝的靈感，經過反覆構思與電腦編曲，最終沉澱為一首完整的歌曲。

在老師的引導下，他領悟到編曲的奧秘在於層次的鋪排。老師教他們運用不同樂器相互搭配，營造出氛圍，而不是一味填滿每個音色。當他開始在電腦上編曲，最讓他着迷的，便在於如何讓不同樂器的聲部彼此呼應，時而交織，時而留白，令歌曲既有豐富的編排，又不顯得混亂。課餘時間，他與志同道合的同學在學校Band房一起練習；午飯時段的busking表演，則讓他將作品與更多同學分享。音樂不再是一個人的孤獨探索，而是一群懷抱夢想的年輕人共同的語言與熱情。

「十分感激學校給予我很多機會去探索音樂，音樂老師亦鼓勵我勇敢創作。」陳晞爾分享道，「今次能夠將自己的作品放上音樂平台及電台，於我來說是極大的認可及肯定，亦令我更有信心繼續在音樂路上勇敢走下去。」學校這片土壤所給予他的，遠不止音樂創作的技巧，更是如何用音樂表達自己。在旋律與歌詞之間，他將那些流逝的時光，刻成永恆的聲音。

《時光刻下的我》陳晞爾

文：龍芷莹 圖：受訪者提供