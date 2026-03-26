劉守正 融入血與骨 發掘安德海內心世界｜流水帳

事隔十載，劉守正再度演繹香港話劇團《都是龍袍惹的禍》主角安德海，雖然自嘲「年紀大了」、「體力下降了」，但第一天排練，大家圍讀劇本，記憶回來了，他才發現，這個角色已經融入血液與骨髓，「我和一些原班演員，已不太需要拿着劇本唸台詞。新演員可能追得較辛苦，他們覺得，我們的圍讀已像正式演出！」

《都是龍袍惹的禍》2013年首演，一舉摘下第二十三屆「香港舞台劇獎」六個獎項，其後兩年均有重演，也到內地巡演。「記得十多年前初次接觸這個劇本，已覺得很『犀利』，有種史詩式的氛圍。」人物的悲劇性、面對生死、大起大落，甚至叫他想到某些莎劇的特質，而且對白用字精煉，考驗演員在演繹上更要精準到位，叫他過足戲癮。當年該劇也促成導演司徒慧焯和編劇潘惠森首度合作，「無論編、導、演，陣容無懈可擊！」今天重演，他仍有當初的觸動，而珠玉在前，一眾台前幕後，希望演出更精煉懾人。

難阻歷史洪流

慈禧太后身邊紅人太監安德海，奉命替同治皇帝採辦龍袍，途經山東，被巡撫丁寶楨抓住，以太監不得離開京城的大清祖訓，欲治其罪，皇親國戚也想趁機把權傾一時的他除掉。慈禧知道後，快馬下達聖旨，但丁寶楨認為他犯錯在先，一於「前門接旨，後門斬首」。換成現實處境，「其實就是辦公室政治，一個部門主管跟另一個部門主管的權力鬥爭。安德海和丁寶楨，都是時代犧牲品。」劉守正這樣比喻。

他眼中的安德海，為換取家人一餐溫飽，不惜自閹，入宮做太監，一步一步向上爬，做到太后身邊大紅人，有權有財有勢，但沒了作為一個男人的重要部位，就算娶妻，也不能行周公之禮，更不可能有後代。如今再次演繹安德海，他覺得多了一個空間維度，發掘角色內心世界與欲望，「想讓觀眾明白，他也畢竟只是一個人。」史書記載，安德海招權納賄、肆無忌憚，令皇親國戚妒忌，「如果安德海只是那麼負面，憑甚麼成為慈禧紅人？」而慈禧也一步一步的當上西太后，「她跟安德海在某程度上是同一類人，甚至是靈魂伴侶，在宮中只得安德海明白她。」但儘管關係有多唇齒相依，「她是太后，他是太監。」

安德海既討厭自己是一個太監，又以作為太監自豪，「他最後發覺，身邊那些人比他更『安德海』，分別只是他們不敢自閹，而他才是真真正正的男人！」十年前的版本，其中一幕重頭戲，是丁寶楨密審安德海，舌劍唇槍、互相自辯、誓不兩立。是次演出，他們更覺二人都是被捲進宮廷鬥爭的棋子，各為其主，身不由己，既沒有深仇大恨，也不是非黑即白，「他們可能明白彼此，惺惺相識，只是難阻歷史洪流。」

從《還魂香》、《梨花夢》、《德齡與慈禧》，到《都是龍袍惹的禍》、《親愛的，胡雪巖》、《天下第一樓》，還有多次重演的《大狀王》，經驗豐富的劉守正，現在穿古裝演戲，更得心應手，「無論同事還是觀眾，看到我不是光頭，反而有點不習慣！」他苦笑說，早年沒太多演古裝戲的經驗，怎樣站立、怎樣走路、怎樣說話、手放在哪裏，都要花時間揣摩，「內化需要歷煉。不是做了甚麼，而是不知不覺，自然而然有了韻味和節奏，讓觀眾信服。」

文：黃子翔 圖：香港話劇團

