LUXE STYLE｜Richard Mille/Tag Heuer/Omega新錶迎運動之年

今年稱得上是運動之年，2月有冬季奧運，3月就到冬季帕運，而6至7月則有首次由三個國家合辦的世界盃，造就運動錶也成為焦點。

Richard Mille RM 41-01 Tourbillon Soccer，錶殼：43.23×49.65mm玄武岩纖維或石英纖維/機芯：RM41-01手上鏈/限量：各30枚/售價：待詢。

Richard Mille RM 41-01 Tourbillon Soccer，機芯：RM41-01手上鏈。

Richard Mille | RM 41-01 Tourbillon Soccer

Richard Mille非首次推出專為足球賽而設的腕錶，2013年和2019 年就分別推出RM 11-01和RM 11-04 Roberto Mancini飛返計時腕錶，利用兩支中央計時秒針及分針作45分鐘計時、最多15分鐘補時計時，以及15分鐘加時。全新RM 41-01 Tourbillon Soccer花了五年時間研發，除繼承前作的所有功能外，9點位還設有創新的賽事階段指示器（Match-time Indicatior）。鋼製矩形指示器根據按動10點位「飛返/重設」按鈕的次數轉動，計時啟動首45分鐘顯示「1st HALF（上半場）」，按動一次飛返按鈕重新計時，便會轉至「2nd HALF（下半場）」，再按便會顯示「1st OVERTIME（加時上半場）」和「2nd OVERTIME（加時下半場）」，直至按8點位的「啟動/停止」按鈕便停止計時。

此新錶還備有入球計數器（Goal Counters），方便記錄兩支對賽球隊的入球數字，主場球隊設於錶盤左上角，作客球隊在右下角。操作方式非常容易，每次有入球時，按壓2點「HOME」或4點「VISITOR」按鈕便可以。每按一下，以直線方式顯示的入球計數器便會加「1」，最多可顯示9球，再按便會重設歸零。酒桶形錶殼以多達105個零件組成，備有胭脂紅和深藍兩個款式，胭脂紅款以全新Basalt TPT玄武岩纖維材質製作，深藍色款則以Quartz TPT石英纖維製，兩款均搭配Carbon TPT碳纖維製中層錶殼。搭載的全新RM41-01手上鏈機芯以鈦金屬製造，零件數達650個，動力儲備70小時，具備功能顯示器、動力儲備顯示和陀飛輪。

Tag Heuer Connected Calibre E5 45mm×Formula 1，錶殼：45mm DLC鈦金屬，陶瓷錶圈/機芯：Calibre E5/售價：$20,000。

Tag Heuer Connected Calibre E5 45mm×Formula 1，機芯：Calibre E5。

Tag Heuer | Connected Calibre E5 45mm×Formula 1

隨着新一屆F1賽事於3月開鑼，Tag Heuer推出全新F1版Connected智能腕錶，以DLC鈦金屬錶殼配合陶瓷錶圈的啞黑色示人，並以充滿賽車熱血的紅色點綴，6點位有F1標誌。除新設計的F1錶盤，通過專屬應用程式，還可隨時得知賽事最新資料如賽程、隊伍和車手排名。

Omega Seamaster Diver 300M 'Milano Cortina 2026'，錶殼：43.5mm陶瓷/機芯：8806自動/售價：$73,800。

Omega Seamaster Diver 300M 'Milano Cortina 2026'，機芯：8806自動。

Omega | Seamaster Diver 300M "Milano Cortina 2026"

作為今屆殘奧指定計時的Omega，推出全新白色陶瓷製錶殼和錶圈圈片，搭配鈦金屬製錶圈、錶冠和底蓋的殘奧版Seamaster Diver 300M，配合以雷射雕刻，並飾以大會「26」標誌的霜粉狀白色陶瓷表盤和幻變色調秒針，散發冬日動感。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供