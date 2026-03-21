ComplexCon香港2026亞博直擊！龍家昇任藝術總監 潮流市集/演唱會程/美食餐廳一文睇

ComplexCon香港2026｜ComplexCon香港2026演唱會、潮流市集及美食餐廳一文睇清！全球最大型文化潮流盛事ComplexCon將於3月21日至22日假亞洲國際博覽館開舉行，今年邀請藝術家龍家昇擔任藝術總監，涵蓋時尚、球鞋、藝術、美食、音樂、創意等多項元素，重頭戲ComplexCon演唱會更是陣容強大，由JENNIE@Blackpink及美國饒舌歌手Yeat領軍，並匯集多位來自韓國、香港及其他地區的音樂人，即睇ComplexCon香港2026門票、日期、時間及演唱會日程！

（3月21日更新）

ComplexCon 2026香港3.21回歸亞博！龍家昇任藝術總監

ComplexCon香港2026 作為亞洲最具影響力的潮流文化盛事，於3月21日至22日在亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）舉行。今年以香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）擔任藝術總監，注入其標誌性的怪誕可愛風格與「The Monsters」宇宙元素，讓整個活動充滿奇幻與街頭碰撞的能量。以下盤點本屆8大最矚目焦點，絕對是潮流迷、藝術愛好者與粉絲必衝的亮點！

1. 藝術總監龍家昇多款限定單品 開啟「龍家昇宇宙」收藏熱潮

龍家昇（Kasing Lung）作為ComplexCon香港2026藝術總監，將其怪誕瑰麗的異想世界全面融入活動。他親自設計的特別版LABUBU成為視覺核心，在ComplexCon GIFT SHOP推出多款官方周邊，包括T-shirt、拉鍊衛衣、環保袋、杯子、貼紙套裝、明信片，以及ComplexCon限定棒球帽等。現場更有會場限定LABUBU珍藏搪膠公仔及獨家卡牌，讓收藏家與大眾直接走進「龍家昇宇宙」，絕對是本屆最搶手的限定購物體驗！

2. 馮德倫原創動漫企劃《BUCKET MAN》全球首發與重磅回歸

馮德倫（Stephen Fung）多年來跨足多領域，展現追夢精神，其原創IP《BUCKET MAN》象徵每位在現實中奮鬥的人，傳遞「永不放棄」的信念。今年與滙豐One+聯乘推出動畫短片，透過「BUCKET MAN」勇闖金山的冒險，隱喻追尋財富的挑戰與堅持。繼去年全球首亮相後，今年再度重返潮流市集，帶來全新合作盲盒系列（如與紅A聯乘），讓粉絲近距離接觸這個融合動漫、藝術與時尚的多元宇宙。

3. 葉劉淑儀粉絲見面會，政壇「姐姐」跨界引爆話題

今屆最大驚喜莫過於邀請葉劉淑儀（Regina Ip）舉辦粉絲見面會！於3月21日在ComplexCon(versations)登場，設「1對1 Hi-Bye」互動環節，參加者有機會獲贈從未曝光的有親筆簽名的限量造型照小卡，憑藉近年網絡爆紅的應節穿搭與親和形象，「姐姐」近距離展現機智幽默，成為網絡文化與實體盛事的經典碰撞，勢必成為熱爆話題！

4. 村上隆OHANAHATAKE重磅回歸 獨家「Multicolor」配色登場

村上隆領軍的獨立鞋履品牌OHANAHATAKE強勢回歸ComplexCon香港潮流市集，隆重推出招牌鞋款Ohana Full-Bloom全新「Multicolor」配色，僅在品牌快閃店獨家發售。結合村上隆經典花卉與潮流元素，這波限量鞋履勢必引發搶購熱潮，成為街頭鞋迷的必爭焦點。

5. CLOT x《高達》驚喜聯名 設大型沉浸式展示區

陳冠希（Edison Chen）領軍的CLOT首次攜手經典機甲IP《高達》跨界聯名！現場打造大型聯名展示區，率先公開系列單品並進行先行預售。粉絲可沉浸在外太空異次元空間，體驗CLOT街頭美學與高達科幻元素的完美融合，絕對是本次最吸睛的跨界重頭戲。

6. BLACKPINK全面來襲！JENNIE首次solo襲港 LLOUD進駐潮流市集

BLACKPINK成員全面來襲！JENNIE首度以個人身份登港，於3月22日Complex Live!演唱會壓軸登場，現場限量發售JENNIE x ComplexCon Hong Kong連帽衫。另一邊廂，LISA個人品牌LLOUD進駐潮流市集，推出全新成衣系列，靈感來自她的「幕後隨筆」時刻，進化為全新生活方式品牌。BLACKPINK更攜手Disney與Complex推龐克風格限量膠囊系列，包括Tee、衛衣、短版Tee、背心、托特包及棒球帽等，將Disney經典元素與BLACKPINK態度融合，於3月21-22日現場限量發售，K-pop與潮流粉絲必衝！

7. 傳奇街頭藝術家Eric Haze「RE·HAZE」香港首展

街頭藝術傳奇Eric Haze攜「RE·HAZE」登陸潮流市集！最初於2024年東京澀谷PARCO展出，今次以全新策展方式呈現Haze從1970年代至今的創作軌跡。現場更有全新合作與產品發布，粉絲可近距離感受這位graffiti界先驅的經典風格與最新動態，藝術迷不容錯過。

8. Family Style Food Festival 港式經典遇上異國創意

除了視覺與音樂轟炸，場內Family Style Food Festival帶來味蕾饗宴！地道港式代表翠華及浩銘記領銜，Sonny’s Pizza、LAPATPAT x MESSINA、ROKSTAROKSTAR CHICKEN、Bánh Mì Nếm、Patty Smashers x Birria Y Birria等異國創意小食輪番上陣。飲品陣容同樣強大：Can Can & Ah Jeng’s Coffee Club、NO COFFEE咖啡美學、Asahi Super Dry啤酒、Mak’s Beer本地特色麥子啤酒等。創意與文化底蘊交織，每一口都充滿驚喜！

ComplexCon香港演唱會陣容/時間表公開！JENNIE@Blackpink+Yeat領銜演出

今年香港ComplexCon演唱會ComplexLive!的音樂陣容強大，選址亞洲國際博覽館Arena舉行，由標誌全球潮流指標的時尚與⾳樂天后JENNIE ，以及重塑新世代嘻哈潮流的饒⾆巨星兼製作⼈Yeat擔任領銜表演嘉賓，同時雲集國際及亞洲區頂尖流行音樂人，包括Jay Park、Crush、男女混聲團體ALLDAY PROJECT、全新韓國男團LNGSHO、 內地Rapper攬佬、本地實力女聲盧慧敏Amy Lo等，為觀眾呈獻⾮凡⾳樂之旅。

JENNIE@Blackpink身兼歌手、演員及時尚指標等多重身份，在全球擁有廣泛影響力，而今次在ComplexCon香港的演出，更會是她在香港的首次個人舞台，不僅是她音樂生涯的一個重要節點，同時為香港觀眾提供近距離感受其舞台魅力的難得機會；近年在國際嘻哈音樂界迅速崛起的Yeat，其音樂以充滿實驗性的節拍和獨特的聲線處理而著稱，被視為新一代嘻哈潮流的引領者，為觀眾呈現更多元化的音樂選擇。

ComplexCon演唱會演出嘉賓時間表：

2026年3月21日（星期六）：

Yeat

Jay Park

LNGSHOT

SKAI ISYOURGOD

2025年3月22日（星期日）：

JENNIE

Crush

ALLDAY PROJECT

Amy Lo

WING + R.Tee + Hiss

ComplexCon香港2026潮流市集！傳奇設計師倉石一樹登場

ComplexCon香港潮流市集繼續有來自全球各地品牌及潮人參與，當中包括馮德倫攜同BUKET MAN再度回歸，以及BE@RBRICK、New Era、NICKTHEREAL周湯豪主理的WISH YOU A GOOD LIFE（WYAGL）、Kenji Wong主理品牌 GrowthRing & Supply 、東京藝術家T9G、新生代藝術家陳嫣冉、韓國藝術家 Kim Sooya等。

被譽為「後裏原宿時期靈魂人物」的日本傳奇設計師倉石一樹，攜同特別企劃現身，帶來一系列合作限定單品現身，包括PRODISM、由Sean Wotherspoon主理之SWJP、Balansa Busan、NODAL、RAREMETA等。

此外，GISMOW亦將登陸ComplexCon香港潮流市集，由潮流策展人馬伯騫、建築大師馬清運及玩具設計師YINAN首度合作，從視覺、敘事到空間體驗全面升級，為GISMOW帶來全新形象。全場展位將以破格創意重構想像邊界，帶來奇幻世界觀，並用前所未有的設計語言，勢必成為本屆潮流地標之一！

ComplexCon 2026潮流市集參與設計師及品牌（排名不分先後，持續更新）：

Arkyve

BUCKET MAN

BE@RBRICK

GISMOW

WHOOSIS

WISH YOU A GOOD LIFE

out stand IN

Theboyhasnopatience

STAPLE

DOE

SPRAYGROUND

(nepenthes) Lowii

M26D

Octavious Marks

Tell Your Children

UNSTEADYMARKET

Open Air

Aequa & Co.

New Era 等等

ComplexCon香港2026美食餐廳

1. 翠華餐廳

翠華餐廳為本地其中一間具代表性的連鎖餐飲集團，足跡遍及港澳、大陸及新加坡，今年Complex Live!演出綜合區現場，翠華將原汁原味還原屬於香港的經典餐飲文化，帶來最熟悉的港式風味與城市記憶，千萬別錯過！

2. NO COFFEE

NO COFFEE來自日本福岡，自2015年創立以來，品牌致力發展理念「Life with good coffee」，與多個潮流品牌推出聯名周邊產品，並不定期推出快閃店，除了供應風味特別的咖啡，亦展示新的生活方式與體驗。

ComplexCon香港 2026潮流市集/演唱會門票詳情！

票種 票種權益 票價（港幣） VIP套票 藝術總監龍家昇設計限量收藏品

21/3（星期六）潮流市集獨家優先進場體驗

21-22/3（星期六至日）Complex Live!演唱會VIP專屬企位區域

21-22/3（星期六至日）潮流市集提前2小時入場

ComplexCon(versations)座談會優先入場

無限次進出VIP貴賓休息室

Family Style Food Festival主廚特製限定美食等等 $4,988 【21/3】Complex Live!演唱會前排企位區域+潮流市集單日門票 21/3（星期六）Complex Live!演唱會門票（前排企位區域）

21/3（星期六）潮流市集入場許可

21/3（星期六）潮流市集提前2小時入場

ComplexCon(versations) 座談會優先入場 $1,288 【21/3】Complex Live!演唱會後排企位區域+潮流市集單日門票 21/3（星期六）Complex Live!演唱會門票（後排企位區域）

21/3（星期六）潮流市集入場許可 $988 【22/3】Complex Live!演唱會前排企位區域+潮流市集單日門票 22/3（星期日）Complex Live!演唱會門票（前排企位區域）

22/3（星期日）潮流市集入場許可

22/3（星期日）潮流市集提前2小時入場

ComplexCon(versations) 座談會優先入場 $1,988 【22/3】Complex Live!演唱會後排企位區域+潮流市集單日門票 22/3（星期日）Complex Live!演唱會門票（後排企位區域）

22/3（星期日）潮流市集入場許可 $1,488 潮流市集單日門票 21-22/3（星期六至日）當日潮流市集入場許可 $488

此外，ComplexCon潮流市集每屆都會發掘潛力品牌，並與不同品牌及潮人推出ComplexCon限定聯名作品，想入手高升值潛力潮物必去！

ComplexCon香港2026設有單日門票及VIP套票組合，門票由即日起於Klook及Trip.com平台公開發售。每張門票需另支付$30手續費。

ComplexCon 2026

日期 : 2026年3月21至22日（星期六至日）

地點 : 亞洲國際博覽館

售票平台：Trip.com、Klook

來源：ComplexCon