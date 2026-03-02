馮程淑儀─WESTK留聲機│多管齊下推動西九文化區財務可持續發展

剛踏入丙午馬年，值此駿馬迎春之際，祝各位讀者新一年一馬當先、馬到功成！

剛過去的農曆新年長假期，西九文化區（西九）延續聖誕新年的強勢，依然到處人頭湧湧。2025年，西九整體訪客人次超過1,700萬，按年增加一成三。2025/26財政年度（截至今年1月），會籍及贊助等機構發展相關收入較去年同期增加約24%，區內餐飲設施生意額亦較去年同期增長逾14%。2025/26財政年度尚有個多月才結束，但受惠於香港旅遊業持續復甦，西九在過去一年複雜多變的經濟環境中表現理想，精彩紛呈的展覽和節目大受歡迎，讓西九不僅成為大眾共享的藝文生活空間，亦是旅客必到的文創旅遊地標。

農曆新年前，我和管理局主席陳智思在傳媒午宴公布了一個好消息——西九與中國工商銀行（亞洲）達成一筆30億港元的銀行融資協議，貸款年期更長達10年，遠超本地其他公營機構同類型貸款的年期，反映銀行界對西九的營運表現以及未來發展充滿信心。為持續履行西九推動文化藝術發展和國際交流合作的公共使命，管理局一直採取多管齊下的措施，推動西九的財務可持續發展。首先，管理局繼續提升營運表現和開拓不同收入來源，除了增加門票、贊助和場地租賃等收入外，近年亦積極發展和輸出文化IP，和增加文創商品收入。最近香港故宮文化博物館舉辦的古埃及文明大展，以及去年在京、滬、港三地巡演的原創音樂劇《大狀王》不論在門票抑或文創產品收入都遠超預期。西九兩間博物館的成本回收率均位於世界前列，與歐美眾多歷史悠久的博物館看齊。

第二，作為文化藝術和商業發展的綜合性項目，西九必須全速推進區內的酒店／寫字樓／住宅發展項目，以達致長遠的財務可持續發展。2024年7月，特區政府批准管理局出售位於西九第2區的住宅發展項目，我們已於2024年6月取得城市規劃委員會的批准，現正密鑼緊鼓地為招標工作做準備，預計今年內具備為項目招標的條件，實際招標時間會視乎市場環境而定。此外，西九首個公私營合作項目──總樓面面積約65,000平方米的藝術廣場大樓項目預計於2027年內完工，屆時會為管理局帶來比較穩定的租金收入。

第三，管理局正透過不同融資方式獲得穩定現金流。除了於2024年延續與十間銀行簽訂的可持續發展表現掛鈎貸款，以及中國工商銀行（亞洲）的30億港元銀行融資協議外，管理局參考了其他公營機構的經驗，會推出中期債券發行計劃。在這個框架下，我們可以按實際需要分批發行債券。上述融資方案讓西九有能力應付未來十年的現金流需要。

過去一年，我們在上述三大方向均取得良好進展，正逐步解決管理局面對的短、中期現金流壓力。2026年，我和團隊會繼續努力不懈，推動香港發展為中外文化藝術交流中心，促進文化創意產業發展，以及繼續開拓新文創旅遊產品和收入來源，為西九奠定長遠可持續發展的基礎。

文：馮程淑儀 圖：西九文化區管理局