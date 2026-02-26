貝克特誕辰120周年 重新詮釋《等待戈多》

「我們走吧？」「不，我們在等待戈多。」這句對白在舞台上迴盪了七十多年。兩個流浪漢日復一日地等待戈多，卻不知戈多是何人、戈多何時將至、為何要等待戈多，而戈多始終未曾現身。瞬息萬變的時代，人生何不是一場漫無目的的等待？那麽，我們究竟又在等待甚麽？適逢劇作家貝克特誕辰120周年，中國先鋒戲劇領軍人物孟京輝再度執導其荒誕派經典《等待戈多》，以戲為鏡，映照人心。

貝克特筆下的世界，描繪了二戰後的心靈廢墟。他刻意打破傳統戲劇的線性敘事，以復沓的對話呼應重複而虛無的荒謬人生。愛斯特拉崗（Gogo）和弗拉季米爾（Didi）每日堅持等待戈多，然而一幕劇終，一切重置，同樣對白再次上演：「我們走吧？」、「不，我們在等待戈多。」兩人有如薛西弗斯般，墮入推石上山、石頭滾落、再推石上山的恆久輪迴。劇中始終未見其人的「戈多」象徵甚麽，就連貝克特本人也無法明言：「我要是知道，早在劇中說出來了。」

反抗和自我反抗

正是這種「周而復始」的荒謬感，讓孟京輝找到與貝克特對話的契機。作為其於中央戲劇學院的畢業之作，孟京輝於1991年首次執導此劇。事隔35年再次執導，無論選角、布景等都有了變化。不同於年輕時側重於「憤怒與反抗」的詮釋，現今版本更關注「反抗和自我反抗」。哲學家卡繆認為，直面荒謬，正是對抗荒謬的唯一方式。孟京輝相信：「等待，可以是一種自我反抗、自我標誌，尋找某種人生意義。」

對於「存在」的虛無，孟京輝亦有一番體悟。他分享自己有次到智利聖地亞哥出差，不料行李遭航空公司弄失，在幾天「一無所有」的日子裏，他驀然驚覺撇除外物，生活仍能如常運作。所謂「我思故我在」，或許「存在」本身並無意義，但能如薛西弗斯般，在虛無之中為自己建立意義，已是自身存在的最佳證明。因此，他特意告誡演員：「每一句話都不能玩形式，每一句話都要讓它變得有意義。」力求回歸至貝克特文本中最原始、最純粹的能量。

孟京輝始終認為，舞台作者需要具備勇氣和能量，帶領觀眾去到一個從未去過的世界。戈多或許永遠缺席，但當劇場帷幕拉開，即使身處資訊爆炸、意義虛無的時代，我們依然擁有在荒誕中尋找意義的權利。

由孟京輝戲劇工作室於香港藝術節呈獻的《等待戈多》，將於3月12日起於香港大會堂劇院演出，領銜主演為韓敘、彭樓。

《等待戈多》

日期：3月12日至15日

地點：香港大會堂劇院

門票：城市售票網

文：黃幸晶 圖：LIU Dali、孟京輝戲劇工作室