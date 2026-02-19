Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張國穎「製作特輯」 音樂劇電影金曲夜｜流水帳

Art Can
更新時間：10:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-19 HKT

誰會想到，成為一個音樂劇演員之前，張國穎是爵士鼓手、會追星的「Nerd」、英文雜誌實習生，甚至是邵氏影片維修員？「也曾想過在大學做學術工作，看喜歡的電影，然後做研究、寫文、考古。」她將於「西九夜延場」的《星光夢裡人》，唱出愛的根源——音樂劇電影名曲，笑言就像張國穎的「製作特輯」（The Making of），「這些歌成就了我。」

音樂劇世界

張國穎興奮地從公文袋拿出一張印刷品，那是桃麗絲黛（Doris Day）主演的《普天同慶艷霓裳》（《The Pajama Game》）劇照，「它可是古董呢！」當年購自eBay，誠惠二十美元，限量四百六十二張，她擁有的，是第五十七張。她毫不吝嗇展露自己「Nerd」的一面，既分享自己當年會在圖書館泡一個下午，把某位女演員的期刊找來看，又說早於「GeoCities」年代，已有自己的網頁，寫過一篇關於《普天同慶艷霓裳》舞蹈員的文章。那是她美好的追星年代。

張國穎十歲時隨家人移居澳洲，人在異地，倍感孤獨，周遭也沒甚麼香港人，較稔熟的「中同」，是台灣人。為了排解鬱悶，她漸漸沉迷音樂劇電影的世界，最初在家中看VHS和LD，又着家人訂閱當地的「Turner Classic Movies」電視頻道，也會把心儀歌曲片段，錄製混音帶；回港度暑假，總會買一大堆VCD，回澳洲慢慢「煲」。甚麼《仙樂飄飄處處聞》、《窈窕淑女》、《珠光寶氣》、《綠野仙蹤》、《萬花嬉春》，她如數家珍，「我可以準確指出，哪個年份哪部電影哪位歌手，唱過哪些歌。」音樂劇電影，陪伴她渡過很不容易的中學年代，就像一個Bubble，躲進去，被心愛的歌擁抱，「我給自己創造了一個世界。」

愛的根源

儘管小時候有多喜歡，但她沒想過，有天會在台上唱這些歌。2017年，她於香港小交響樂團製作的《張國穎：My Technicolor Childhood》，與樂迷分享一些經典音樂劇電影歌曲。這次由西九演藝呈獻的《星光夢裡人》，她夥拍爵士鋼琴家張貝芝（Joyce），帶來更富個人色彩的卡巴萊（Cabaret）演出，「Joyce是一個很有才華又謙虛的人，會在當下聆聽歌者，然後以鋼琴對話，很難得。」她們曾多次合作，包括2024年於香港藝術發展局展藝館上演的《創》，這個2月，也在CODA Jazz Kissa演出。

是次演出歌單，包括柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）主演《珠光寶氣》主題曲《Moon River》，還有被她稱為「入坑作」《萬花嬉春》的作品，以及茱地嘉蘭（Judy Garland）不少作品，好像《綠野仙蹤》的《Over the Rainbow》、她最後一套電影《I Could Go On Singing》的《By Myself》等等，「我們唱歌那道力，可能是從她學回來。」怎樣改編成爵士歌曲？「那些本來就是爵士歌曲啊！但我是從音樂劇電影，認識爵士標準曲。」張國穎是唱得之人，但演繹爵士作品，她坦言仍有挑戰，畢竟「Vocabulary」不同，「對歌者的當下感、聆聽、自由度的要求更高。」她說，這些歌，沒甚麼機會在平時的舞台上歌唱。期待知音人。

西九夜延場：張國穎《星光夢裡人》

  • 日期：3月10日
  • 時間：8:30pm
  • 地點：戲曲中心茶館劇場
  • 查詢：請按此

文：黃子翔　圖：受訪者提供

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
14小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
22小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
18小時前
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
7小時前
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
12小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
15小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
2小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
15小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
5小時前