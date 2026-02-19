張國穎「製作特輯」 音樂劇電影金曲夜｜流水帳

誰會想到，成為一個音樂劇演員之前，張國穎是爵士鼓手、會追星的「Nerd」、英文雜誌實習生，甚至是邵氏影片維修員？「也曾想過在大學做學術工作，看喜歡的電影，然後做研究、寫文、考古。」她將於「西九夜延場」的《星光夢裡人》，唱出愛的根源——音樂劇電影名曲，笑言就像張國穎的「製作特輯」（The Making of），「這些歌成就了我。」

音樂劇世界

張國穎興奮地從公文袋拿出一張印刷品，那是桃麗絲黛（Doris Day）主演的《普天同慶艷霓裳》（《The Pajama Game》）劇照，「它可是古董呢！」當年購自eBay，誠惠二十美元，限量四百六十二張，她擁有的，是第五十七張。她毫不吝嗇展露自己「Nerd」的一面，既分享自己當年會在圖書館泡一個下午，把某位女演員的期刊找來看，又說早於「GeoCities」年代，已有自己的網頁，寫過一篇關於《普天同慶艷霓裳》舞蹈員的文章。那是她美好的追星年代。

張國穎十歲時隨家人移居澳洲，人在異地，倍感孤獨，周遭也沒甚麼香港人，較稔熟的「中同」，是台灣人。為了排解鬱悶，她漸漸沉迷音樂劇電影的世界，最初在家中看VHS和LD，又着家人訂閱當地的「Turner Classic Movies」電視頻道，也會把心儀歌曲片段，錄製混音帶；回港度暑假，總會買一大堆VCD，回澳洲慢慢「煲」。甚麼《仙樂飄飄處處聞》、《窈窕淑女》、《珠光寶氣》、《綠野仙蹤》、《萬花嬉春》，她如數家珍，「我可以準確指出，哪個年份哪部電影哪位歌手，唱過哪些歌。」音樂劇電影，陪伴她渡過很不容易的中學年代，就像一個Bubble，躲進去，被心愛的歌擁抱，「我給自己創造了一個世界。」

愛的根源

儘管小時候有多喜歡，但她沒想過，有天會在台上唱這些歌。2017年，她於香港小交響樂團製作的《張國穎：My Technicolor Childhood》，與樂迷分享一些經典音樂劇電影歌曲。這次由西九演藝呈獻的《星光夢裡人》，她夥拍爵士鋼琴家張貝芝（Joyce），帶來更富個人色彩的卡巴萊（Cabaret）演出，「Joyce是一個很有才華又謙虛的人，會在當下聆聽歌者，然後以鋼琴對話，很難得。」她們曾多次合作，包括2024年於香港藝術發展局展藝館上演的《創》，這個2月，也在CODA Jazz Kissa演出。

是次演出歌單，包括柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）主演《珠光寶氣》主題曲《Moon River》，還有被她稱為「入坑作」《萬花嬉春》的作品，以及茱地嘉蘭（Judy Garland）不少作品，好像《綠野仙蹤》的《Over the Rainbow》、她最後一套電影《I Could Go On Singing》的《By Myself》等等，「我們唱歌那道力，可能是從她學回來。」怎樣改編成爵士歌曲？「那些本來就是爵士歌曲啊！但我是從音樂劇電影，認識爵士標準曲。」張國穎是唱得之人，但演繹爵士作品，她坦言仍有挑戰，畢竟「Vocabulary」不同，「對歌者的當下感、聆聽、自由度的要求更高。」她說，這些歌，沒甚麼機會在平時的舞台上歌唱。期待知音人。

西九夜延場：張國穎《星光夢裡人》

文：黃子翔 圖：受訪者提供