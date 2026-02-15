陳祖泳 – 哥本哈根的另一個我 ｜圍爐談藝

每次到丹麥哥本哈根，我都會特地到蒂沃利花園（Tivoli Gardens）走走，走進這個花園，彷彿走進童話世界，逃避現實，自己變成另一個人，另一個我。

蒂沃利花園於1843年由喬治．卡斯滕森（Georg Carstensen）創立，靈感源自歐洲娛樂花園，尤其是巴黎和羅馬的園林。它迅速成為丹麥文化象徵，以繁茂花園、燈光涼亭和節慶氣氛而廣受喜愛。童話大師安徒生也非常推崇此地，他經常漫步園中，奇幻建築和燈光激發了他無數童話靈感，包括他以中國為背景寫作的《夜鶯》。

蒂沃利花園持久魅力之一，是其多元變化建築風格。剛踏入這花園，遊人第一眼便看到露天滑稽劇院（The Pantomime Theatre），這座中國幻想風格建築配孔雀尾形狀帷幕。那天正有芭蕾舞演出。坐在劇院裏，可以想像19世紀的丹麥人，當時既未見亞洲面孔，也未見過亞洲建築，見到這些中國風格建築，一定滿懷驚奇。

往前漫步，可見位於園內壯麗的尼姆布酒店（Nimb），其建築靈感來自印度的泰姬瑪哈陵，屬摩爾風宮殿。園中有一個華麗的日本寶塔，每六周邀請米芝蓮星級餐廳駐場，提供世界一流的新鮮創意餐飲。我們在日本寶塔內品嘗來自西班牙馬德里的Smoked room，面對湖面輕舟穿梭，氛圍夢幻。

夜幕降臨，園內的夏季燈光秀由數千燈籠點亮，建築閃耀，每周都有煙火秀，煙火搭配音樂廳上的樂團演奏，火樹銀花照亮哥本哈根市中心。

到蒂沃利花園像找到自己的另一個我。

文：陳祖泳