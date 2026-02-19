Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮程淑儀─WESTK留聲機│香港國際文化高峰論壇三月重臨西九

更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
        2026年是國家「十五五」規劃開局之年，香港社會各界都在積極探討如何對接國家的下一個五年規劃。國家在「十四五」規劃綱要中明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，充分肯定香港多元蓬勃的文化藝術及創意產業，以及作為國際大都會的橋樑和平台作用。文化藝術界均熱切期望「十五五」規劃會進一步支持香港發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。
        過去五年，西九管理局一直推動文化區成為國際級文化樞紐，我們採取「引進來、走出去」的策略，成功建立遍及全球的合作網絡。2024年首次舉辦「香港國際文化高峰論壇」，管理局邀請到全球二十多位頂尖文博機構領袖擔任主講嘉賓，並在論壇期間簽署21份合作協議，在展覽、表演藝術、人才培訓和研究等方面，與夥伴機構建立長期合作關係。短短兩年已落實多項重要合作成果，包括由香港故宮文化博物館與法國凡爾賽宮合辦展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮」、由M+與巴黎國立畢加索藝術館合辦展覽「畢加索──與亞洲對話」等。除了舉辦世界級展覽和表演節目外，我們更將西九豐富多元的節目內容帶到世界各地，包括M+策展的「貝聿銘：人生如建築」，「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」展覽，以及由西九委約的原創粵語音樂劇「大狀王」等，已先後到多個城市巡展和巡演，足跡遍及北京、上海、西班牙、葡萄牙、美國、南韓、日本、卡塔爾等，讓不同文化和背景的觀眾都認識到香港不僅是國際金融中心，我們的文化藝術水平已能夠在世界文化版圖上佔一席位。
        踏入2026年，西九在已建立的良好勢頭下，將進一步加強其在全球文化格局中的影響力。今年3月22至23日管理局會舉辦第二屆「香港國際文化高峰論壇」，我們已邀請到25位來自六大洲（歐洲、北美洲、南美洲、亞洲、非洲和大洋洲）的重量級文化領袖與專家擔任主講嘉賓，他們將就藝術與社區的
關係分享真知灼見。我們亦會於論壇期間與多間頂尖文化藝術機構簽署合作協議，進一步擴大西九的國際合作網絡。此外，今年10月，西九將主辦「亞太表演藝術中心協會2026年年會」，今年是該協會成立30周年，令香港主辦年會別具意義。
        在當今複雜多變的全球政經環境中，促進國際文化交流，增進各地人民相互了解顯得更為重要。「十五五」規劃將於3月兩會期間正式出台，去年10月審議通過的「十五五」規劃建議提出「深化文明交流互鑒，廣泛開展國際人文交流合作，鼓勵更多文化企業和優秀文化產品走向世界」。行政長官已表明政府將首次制定香港的五年規劃。西九期望可透過其國際網絡和東西文化匯萃的獨特優勢貢獻香港和國家。

文：馮程淑儀   圖：西九文化區管理局

