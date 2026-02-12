爆炸戲棚《童話帝國》正式開演！香港首個兒童長壽音樂劇 勇闖遊戲世界奇幻歷險

爆炸戲棚全新合家歡長壽音樂劇《童話帝國》正式上演！繼跨越700場演出的《我們的青春日誌》及去年隆重首演的《小男人周記》後，藝術總監陳恩碩（Tom）獲香港藝術中心邀請，一包包辦製作第三齣長壽音樂劇《童話帝國》，更是香港史上首個於現有表演場地駐場演出的長壽音樂劇項目，以電子遊戲世界的奇幻歷險為主題，同時更將劇場和座位改建，讓觀眾如同置身電子遊戲世界！

《童話帝國》勇闖遊戲世界！香港首個現有表演場地駐場演出音樂劇

《童話帝國》作為香港首個於現有表演場地駐場演出之長壽音樂劇，甫踏入劇場，觀眾就如進入一個奇幻的遊戲次元。劇場空間經過精心改建，連座位都以遊戲機手掣為靈感設計，配上科幻的燈光效果、舞台機關與LED Wall動畫特效，配合15首原創歌曲貫穿，觀眾將跟隨主角穿梭於多個改編自安徒生童話的遊戲關卡，除了會發現向經典電子遊戲致敬的無數「彩蛋」，更能在有笑有淚的劇情中，感受故事帶來的深刻共鳴。

《Matilda》啟發夢想創作兒童長壽音樂劇 陳恩碩：期望傳承給新一代

爆炸戲棚全新作品《童話帝國》是香港首齣由兒童演員擔綱主演的長壽音樂劇，由20位小朋友演員輪流在不同場次演出。他們均是早前參加爆炸戲棚「兒童音樂劇培訓課程」，再由Tom從接近100位小朋友中親自挑選、脫穎而出的精英「

「記得我在倫敦讀大學時，第一齣欣賞的音樂劇就是由兒童主演的《Matilda》。」Tom分享道，「小演員的專業演出令我深深著迷，心中萌生了一個念頭：香港能否有一套由小朋友主演的原創長壽音樂劇？」及後在香港藝術中心的邀請下，Tom決定把握契機，創作由小朋友領銜主演的合家歡長壽音樂劇。

Tom不僅是此劇的作曲、填詞、編劇、導演及監製，更身兼導師，傳承自己從小接受兒童音樂劇訓練的經驗。「戲劇教育不僅是表演技巧，」他強調，「它更讓我學懂分配時間、提升自理能力、克服挑戰。我期望把當年做小演員時所吸收到的，傳承給新一代的小朋友」

兒童長壽音樂劇=不可能的任務？以強大內心應對難關

在課業繁重的香港，要製作一齣由兒童主演的長壽音樂劇，曾被許多人視為「不可能的任務」。Tom坦言，要兼顧學業與密集的排練絕非易事。「衷心感謝各位小演員願意犧牲課後的玩樂時間，接受訓練，更要感謝家長們的全力配合與信任，與我們一起完成這項創舉。」

為了讓劇作寓教於樂，Tom更特別邀請了小學校長及兒童心理學家擔任顧問，確保劇中傳遞的「關關要過都咁難，但係越難越好玩」的核心訊息，能啟發每一位觀眾，無論是大人還是小孩，都能以更強大的內心，去應對生活中的每一個難關。

《童話帝國》講述立志成為遊戲設計師的主角童童，喜愛深入研究不同遊戲，不過母親卻把它視為不切實際的娛樂。著名遊戲開發商Game Game Kingdom創辦人Kingsley宣佈即將推出全新電子遊戲《童話帝國》，玩家可以走進遊戲中享受沉浸式體驗。家境貧窮的童童無法負擔購買遊戲的費用，卻無意中在網上發現免費版。當媽媽發現童童進入了遊戲世界後勃然大怒，自己亦走入其中尋找女兒下落，一場奇幻歷險正式展開⋯⋯

《童話帝國》

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心低層地庫麥高利小劇場

場次： 星期五：下午8:00 星期六：中午12:00、下午3:30及8:00 星期日：下午1:00及5:00



來源：爆炸戲棚