馬年珠寶吉祥紅金應節 新春珠光寶氣開運

馬生肖造型 設計活潑跳脫

各大珠寶品牌每年都以當年生肖為創作靈感，設計別出心裁的珠寶系列新作。馬象徵勇氣、自由和前進，今年的生肖馬造型鑽飾倍顯活力，更有品牌將其形象卡通化，打造歡樂滿載的鑽飾。Bvlgari特別版馬年胸針以黃金鑄造，靈感源自1970年代的經典設計，鑲嵌紅寶石、鑽石及黑色縞瑪瑙，藉色彩展現馬的形態與神韻。珍珠界的殿堂級品牌Mikimoto，則推出以旋轉木馬為題的限定版白金胸針，並以黃金與粉紅金勾勒流暢的馬形，再搭招牌Akoya珍珠，以及粉、藍、紫三色藍寶石，倍添趣味與光彩。可愛造型特別添注歡樂，Qeelin全新的Horse Bo Bo馬造型吊墜，將招牌的BoBo玩味風格幻化為神采飛揚的幸運駿馬，卡通化的立體雕塑外形，採用全鋪鑲設計，紅色馬鞍鑲嵌15顆紅寶石，並懸掛3枚可活動的中國吉祥錢幣，擺動時會發出清脆鈴鐺響，寓意「財到運到」。馬頭則沿用Bo Bo標誌性的熊貓眼，鑲嵌黑鑽，眼神靈動銳利，展現駿馬奔騰的活力。

Bvlgari馬年胸針以黃金鑄造，鑲嵌超過40顆凸圓形切割紅寶石、密鑲鑽石及黑色縞瑪瑙。（$325,000）

Qeelin全新Horse Bo Bo馬年吊墜，紅色馬鞍鑲嵌15 顆紅寶石，並懸掛3枚可活動的中國吉祥錢幣；釕金 屬塗層凸顯馬蹄與馬鞍輪廓，增添摩登質感；黑鑽鑲 嵌的眼睛靈動銳利，造型可愛的駿馬，呈現活力與無 畏向前的開年氣勢。（$86,600）

Mikimoto馬年生肖限定胸針以旋轉木馬為主題，18K白金、 黃金與粉紅金勾勒流暢馬形，搭配一顆Akoya珍珠，並配以 粉、藍、紫三色藍寶石，充滿趣味的設計。（$23,800）

傳統經典符號 象徵美好如意

中國傳統上有不少好意頭的經典符號，如葫蘆、如意結，以及東方文化中代表幸運的數字「8」等，都成為新春珠寶的重點設計元素。Qeelin全新的Wulu Eternity系列取材自東方祥瑞葫蘆，新品設計細膩多變，糅合更立體的環形吊墜輪廓、更流動的鑽石切割鏈線條，以及更富巧思的鏤刻細節。如意結， 承載萬事順意、心想事成的美好寓意。Mikimoto Ruyi Collection以如意繩結為設計理念，將之結合無限符號及數字「8」，並以白金及璀璨鑽石勾勒優雅曲線，環抱瑩潤珍珠。品牌的Double Eight（88）Collection也是取材自東方幸運數字「8」，呈現平衡對稱的幾何美感。

Qeelin Wulu Eternity系列的18K白金鑲鑽石設計，首度加推指環， 以完整戒圈詮釋「圓融無界」的東方哲思。採用啞光噴砂及鏡面拋 光雙層立體結構，勾勒更明亮奪目的輪廓。（項鏈/上/$27,600、下 /$58,400；指環/上/$23,400、下/$33,300；耳環/$41,200、手鐲 /$76,800）

Fred推出限量版Force 10 Rise 18K玫瑰金項鏈，全新設計在鏈繩上 綴以一顆紅寶石，寓意來年好運連連。同系列的指環及手鏈，亦適 合節日疊戴配襯。（項鏈/$39,700、耳環/$18,600、手鏈/$33,300- $134,400、指環/$13,600-$49,400）

Mikimoto Ruyi Collection以如意結為設計靈感，並與無限符號及數 字「8」的神韻聯結，以18K白金及璀璨鑽石勾勒優雅曲線，環抱瑩潤 珍珠。（售價待詢）

Mikimoto Double Eigh（t 88）Collection取材自幸運數字「8」，當中珍 珠長項鏈選用88顆直徑8.00至8.80mm的Akoya珍珠串聯而成，其 18K白金搭扣可靈活變換，變化出多種佩戴方式。（售價待詢）

黃金首飾「紅」運當頭

黃金象徵富裕、繁榮和高貴；紅色則有喜氣好運之意，兩者都是農曆新年最常見的組合，是以黃金與玫瑰金均是新春珠寶的熱門材質選擇。今年不少品牌都以紅寶石或流行的HyCeram陶瓷配搭，為金飾加添一點色彩。如Qeelin Wulu Eternity、Chopard Ice Cube及Emphasis Jewellery全新系列， 都不約而同拼以紅色HyCeram陶瓷，以這種材質結合貴金屬，帶來色彩與質感的對比。此外，紅寶石也是金飾的最佳拍檔。Chaumet的Bee de Chaumet系列農曆新年限定款項鏈，以及Fred的Force 10 Rise系列新項鏈，均在鏈條位置鑲嵌單顆璀璨紅寶石，點到即止的精緻設計，低調得來也正好為新春注入鴻運當頭的吉祥寓意。

時尚名牌 應節配飾

除了各大珠寶品牌之外，不少時裝品牌如Chloe、Marni及Bottega Veneta等都有推出以馬為主題的全新Fashion Jewellery，設計時尚有型。

文：E. Lam 圖：品牌提供