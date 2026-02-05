鄺頌芝 演奏．唱．作新秀 首屆香港音樂劇節最年輕得獎者

在技藝的磨鍊與信仰的尋覓之中，一首獻給上天的感恩讚美詩，感動人心。13歲的鄺頌芝（Michelle Kwong）站在西九文化區自由空間「大盒」的舞台上，首次演繹自己作曲、作詞的作品《My Voice, Your Score》。她用聲樂譜寫着一封給未來的情書：最動人的樂曲是那首將「我的聲音」，全然交託於「你的樂譜」的生命之歌。這是Michelle將天賦歸於信仰的深沉告白，一份獻給信仰的禮物。此曲獲得了2026年首屆「香港音樂劇節」（1st Hong Kong MusicalCon 2026）作曲組優勝獎。2月8日，Michelle將會與香港管弦樂團合作，表演獨唱。

首屆香港音樂劇節最年輕得獎者鄺頌芝 譜寫感恩頌讚樂章

Michelle是香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學學生，現於香港演藝學院師從著名聲樂家陳珮珊深造聲樂。她自幼修習小提琴與鋼琴，常與父親、前香港小交響樂團小提琴手鄺子平（Jimmy Kwong）分享音樂創作，領略到小提琴與聲樂有異曲同工之妙。小提琴的「揉弦」，正如歌聲中的震音，賦予音符生命的靈魂；而拉琴時講究的「運弓」，則如同歌者的「運氣」。每一次下弓的力度與速度，正如歌者的一呼一吸，主宰着樂句的強弱起伏。她從小提琴中學到的這些「音樂性」（Musicality），如今自然流淌於她的歌唱之中。 這首動人心弦的作品靈感源於《歌劇魅影》，當劇中女主角Christine Daaé向導師歌唱時，作曲家反思：「誰才是我真正的音樂導師？」Michelle受到啟發，並將這份反思化作了全曲的核心概念：「This is how I see You, now I finally know: You are the Composer, and I follow where You go.」（如今我終於看清：你是那作曲家，我願跟隨你的腳蹤。）

於是，《My Voice, Your Score》成為一首感恩與順服的讚美詩。歌者帶着一顆謙卑而充滿感恩的心，感謝上天賜予她這把美妙的聲音。歌詞中流露出對未來的熱切期盼，縱然前路未明，她仍選擇將一切交託，深信生命的樂章由那位偉大的「作曲家」親自譜寫。曲名本身便蘊含雙重深意：在靈性上，它象徵着歌者順服於神聖計劃（Divine Plan）的樂譜；在個人層面，它紀念了這首歌曲獨特的誕生——女兒譜寫旋律，父親執筆管弦樂編曲，父女同心，以音樂獻上最深的感謝。

從香港、內地到國際舞台，從紐約卡內基音樂廳到維也納及斯圖加特新王宮，Michelle的音樂之路越走越寬廣。然而，無論站在哪一個聚光燈下，她深知這天賦並非為了榮耀自我，而是為了回應那更高的呼召。繼2月8日的演出，《My Voice, Your Score》會改編為全管弦樂團版本，於3月8日的傑青音樂會上，由父女二人同台演繹，父親指揮，女兒以聲樂詮釋，成就一場兩代音樂人的深情對話。亦在3月內，她再會與香港青年交響樂團及傳承愛樂樂團合作演出。

